Экс-депутата из ХМАО обвинили в захвате домов

В Ханты-Мансийске экс-депутата заподозрили в присвоении домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-депутата городской думы Ханты-Мансийска Софью Трапезникову обвинили в том, что она якобы склоняет жителей новостроек к заключению договоров с управляющей компанией «Городок», директором которой является сама Трапезникова. Об этом URA.RU рассказал источник близкий к администрации города.

«Она старается брать под управление исключительно новые дома, чтобы получать деньги, а работ меньше делать. Сейчас в городе сдался дом, который строил действующий депутат думы, а также коммерческий директор группы компаний „ДСК-1“ Богдан Токмаджан. Когда дом принимается, ему назначают управляющую компанию от администрации, либо выбирается застройщиком, но собственники, при желании, могут выбрать другую. Жители рассказали, что Трапезникова попала в общедомовой чат и всех склоняет к своей УК», — сказал источник.

В разговоре с журналистом агентства Трапезникова заявила, что информация не соответствует действительности. «Сейчас мы обслуживаем этот дом. Не знаю, о каком захвате идет речь. Среди этих жителей действительно есть группа людей, которые хотят другую управляющую компанию. Но больше половины собственников дома подписали протокол. Мы занимаемся информационными подачами только на тех домах, которые уже обслуживаем, это право управляющей компании», — сказала Трапезникова.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске было возбуждено уголовное дело из-за подозрений в подделке документов при переходе домов из одной управляющей компании в другую. Тогда представители УК «РНУ ЖКХ», УК «Диалог», а также жители многоквартирников Нижневартовска обвинили УК «Данко» в захвате домов и подделке документов.

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