Челябинские сыры и гуси поедут на выставку в Москву

В Москве миасские сыроделы проведут мастер-классы для желающих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сельхозпродукция из Челябинской области, среди которой сыры и гуси, будет представлена на фестивале «Вкусы России» в Москве. Как сообщили в пресс-службе минсельхоза региона, мероприятие состоится 14—17 июля на 22 площадках столицы.

«Сыры из Сыростана», «Таяндинский мед» и «Петровские соленья» представят область на фестивале «Вкусы России» в Москве. В рамках фестиваля пройдут фуд-корты, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступления артистов», — сообщили в ведомстве.

Сыроварня из Сыростана под Миассом представит 14 видов сыров. Среди них твердый сыр «Буттеркезе» и «Моншер» с благородной белой плесенью. Второй бренд — предприятия «Ресторан в банке». Участники фестиваля смогут оценить свиные ребра в глазури, гуляш с соусом из сельдерея, томленого лосося и другие блюда, упакованные в консервные банки. Продукцию уже приобретают нацпарк «Таганай» и базы отдыха на челябинских озерах.

Всего от Челябинской области в фестивале примет участие 11 компаний малого бизнеса. Регион представят: продукция кооператива «Аргаяшский гусь», варенье из шишек «Кладовочка бурундука» и другие бренды. Всего посетители «Вкусов России» познакомятся с 15 торговыми марками из Челябинской области.

Сфера сельского хозяйства находится в фокусе внимания властей. По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе обнулили единый сельхозналог для предприятий, сохраняющих численность работающих. В ходе встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым глава региона сообщил также о других видах помощи производителям и переработчикам продовольствия.

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