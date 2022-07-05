Челябинские сыры и гуси поедут на выставку в Москву

Сельхозпродукция из Челябинской области, среди которой сыры и гуси, будет представлена на фестивале «Вкусы России» в Москве. Как сообщили в пресс-службе минсельхоза региона, мероприятие состоится 14—17 июля на 22 площадках столицы.
«Сыры из Сыростана», «Таяндинский мед» и «Петровские соленья» представят область на фестивале «Вкусы России» в Москве. В рамках фестиваля пройдут фуд-корты, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступления артистов», — сообщили в ведомстве.
Сыроварня из Сыростана под Миассом представит 14 видов сыров. Среди них твердый сыр «Буттеркезе» и «Моншер» с благородной белой плесенью. Второй бренд — предприятия «Ресторан в банке». Участники фестиваля смогут оценить свиные ребра в глазури, гуляш с соусом из сельдерея, томленого лосося и другие блюда, упакованные в консервные банки. Продукцию уже приобретают нацпарк «Таганай» и базы отдыха на челябинских озерах.
Всего от Челябинской области в фестивале примет участие 11 компаний малого бизнеса. Регион представят: продукция кооператива «Аргаяшский гусь», варенье из шишек «Кладовочка бурундука» и другие бренды. Всего посетители «Вкусов России» познакомятся с 15 торговыми марками из Челябинской области.
Сфера сельского хозяйства находится в фокусе внимания властей. По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе обнулили единый сельхозналог для предприятий, сохраняющих численность работающих. В ходе встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым глава региона сообщил также о других видах помощи производителям и переработчикам продовольствия.
Сельхозпродукция из Челябинской области, среди которой сыры и гуси, будет представлена на фестивале «Вкусы России» в Москве. Как сообщили в пресс-службе минсельхоза региона, мероприятие состоится 14—17 июля на 22 площадках столицы. «Сыры из Сыростана», «Таяндинский мед» и «Петровские соленья» представят область на фестивале «Вкусы России» в Москве. В рамках фестиваля пройдут фуд-корты, творческие, ремесленные и кулинарные мастер-классы, выступления артистов», — сообщили в ведомстве. Сыроварня из Сыростана под Миассом представит 14 видов сыров. Среди них твердый сыр «Буттеркезе» и «Моншер» с благородной белой плесенью. Второй бренд — предприятия «Ресторан в банке». Участники фестиваля смогут оценить свиные ребра в глазури, гуляш с соусом из сельдерея, томленого лосося и другие блюда, упакованные в консервные банки. Продукцию уже приобретают нацпарк «Таганай» и базы отдыха на челябинских озерах. Всего от Челябинской области в фестивале примет участие 11 компаний малого бизнеса. Регион представят: продукция кооператива «Аргаяшский гусь», варенье из шишек «Кладовочка бурундука» и другие бренды. Всего посетители «Вкусов России» познакомятся с 15 торговыми марками из Челябинской области. Сфера сельского хозяйства находится в фокусе внимания властей. По инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе обнулили единый сельхозналог для предприятий, сохраняющих численность работающих. В ходе встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым глава региона сообщил также о других видах помощи производителям и переработчикам продовольствия.