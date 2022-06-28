Текслер попросил минсельхоз РФ поддержать куриную генетику

Алексей Текслер рассказал министру Дмитрию Патрушеву о достигнутом и новых планах в сельском хозяйстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил у министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева поддержать проект племенного репродуктора. Эту просьбу он озвучил в ходе встречи с министром, сообщили в пресс-службе главы региона.

«В ходе рабочей встречи Алексей Текслер представил проект строительства племенного репродуктора первого порядка. Новое предприятие решит вопрос замещения импортной генетики на отечественную и обеспечит птицефабрики региона племенной продукцией», — рассказала пресс-служба на сайте регионального правительства.

Другими темами разговора с министром стали положение сельского хозяйства и планы на 2022 год. По площади пашни регион занял первое место в Уральском федеральном округе. По словам губернатора, в планах собрать более 1,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Усилия властей уже дали результаты: по итогам полугодия производство мяса птицы выросло на 3%, яиц — на 8%, свинины — на 5%. К концу 2024 года власти планируют получать дополнительно на вновь введенных мощностях до 30 тысяч тонн молочной продукции в год.

Производственные мощности продолжают увеличиваться. В 2022 году инвестпроект завершит компания «Макфа». Переработчики построят логистический комплекс, установят мельницу и две новые линии по производству макаронных изделий. Региональное правительство на закупку новой техники для фермеров направило 313 миллионов рублей. К 1 июля до сельхозпредприятий доведут 1,2 миллиарда рублей субсидий. Еще одной мерой поддержки стало обнуление единого сельхозналога для компаний, сохраняющих численность рабочих мест.

Усилия властей направлены на сохранение потенциала и его развитие в русле политики импортозамещения. Правительство РФ предприняло меры в ответ на экономические санкции, введенные рядом стран. Ограничения стали следствием начала проведения спецоперации на Украине.

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