Перевозчик отсудил у аэропорта Челябинска 1 млн за уникальное ЧП

Редчайшая авария в Челябинске приковала к земле лайнеры больше, чем на полсуток (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания «Россия» через суд добилась от челябинского аэропорта имени Курчатова почти миллионной компенсации за 14-часовую задержку самолета в 2020 году. Это следует из базы судебных дел. Причиной стала редчайшая авария, из-за которой полностью вышло из строя светосигнальное оборудование взлетно-посадочной полосы.

Как следует из материалов дела, 28 августа 2020 года вся световая сигнализация на взлетной полосе отказала, когда лайнер «России», выполнявший рейс по маршруту Челябинск—Симферополь—Пулково, начал выруливать на ВПП. Двигатели пришлось заглушить, самолет отбуксировали на стоянку. Авиакомпания вынуждена был оплачивать питание и проживание пассажиров, а также задействовать резервные самолеты. В общей сложности потери в АК «Россия» оценили в 1,2 млн рублей, впоследствии скорректировав сумму примерно до 900 тысяч рублей. За компенсацией перевозчик обратился в суд.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с АО „Челябинское авиапредприятие“ в пользу акционерного общества „Авиакомпания ‚Россия‘ в возмещение убытков 881 тыс. 848 рублей, а также в возмещение расходов на уплату государственной пошлины 20 тыс. 637 рублей. Возвратить акционерному обществу ‚Авиакомпания ‚Россия‘ из федерального бюджета госпошлину в размере 4 тыс. 506 рублей“, — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Помимо «России», проблемы возникли у других авиакомпаний. Из-за 12-часового сбоя с подачей электричества (свет остался лишь в терминалах аэропорта) воздушная гавань полностью прекратила отправку и прием самолетов. Лайнеры, прибывающие в Челябинск, пришлось перенаправлять в Екатеринбург. По словам пилотов, с такой ситуацией им не приходилось сталкиваться в летной практике.

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