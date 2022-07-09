Свердловчанин, лежавший на дороге, наехал на управляющую компанию

Мужчина пытается добиться, чтобы в его доме появилась горячая вода Фото: Антон Макеев © URA.RU

Екатеринбуржец Олег Вавилов, устроивший акцию для привлечения внимания УК и властей к отсутствию в его доме горячей воды, ответил на высказывания УК «РЭМП УЖСК». В разговоре с корреспондентом URA.RU он заявил, что управляющая компания ничего не делает для решения проблемы.

«С их стороны идут постоянные отписки. Они нам (жильцам, прим. URA.RU) говорят, что они что-то делают — хорошо. Ребят, но воды-то в доме нет уже год! Вы — управляющая компания от слова „управляющая“. Вы управляете… Вы ничего не делаете! Понимаете? В доме ничего не происходит!», — сказал мужчина.

Ранее управляющая компания «РЭМП УЖСК», обслуживающая дом по улице Патриса Лумумбы, 2, заявляла, что горячая вода отсутствует, потому что у поставщика коммунального ресурса на вводе отсутствуют необходимые параметры и давление. УК подала в суд на РСО и выиграла дело. В начале июля УК запросила у РСО информацию о результатах выполненных работ, но ответ не был получен. Пресс-служба УК сообщила URA.RU, что судебный процесс с РСО уже длится на протяжении года.

Простой повар Олег Вавилов, проживающий в доме по улице Патриса Лумумбы, 2 в ночь с восьмого на девятое июля попытался перекрыть оживленное движение, улегшись посреди дороги. Он рисковал жизнью, чтобы обратить внимание властей на проблему отсутствия в его доме горячей воды. По его словам, воды в доме нет уже год.

Управляющая компания назвала заявления Вавилова об их бездействии — некорректными. В УК считают, что гражданин вместо того, чтобы устраивать такую акцию, мог напрямую обратиться к ним, и узнать процесс выполнения работ. Мужчина попросил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева решить этот вопрос.

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