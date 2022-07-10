В Госдуме ответили на приказ Зеленского захватить юг Украины. «Политическая агония Киева»

11 июля 2022 в 01:51 Размер текста - 17 +

Приказ Зеленского отвоевать юг Украины назвали политической агонией Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга страны. По словам парламентария, для этого у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось ни сил, ни боевого духа. «Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Украину к неминуемому краху. Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью, так как у них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа», — заявил Шеремет в беседе с РИА «Новости». Ранее Зеленский отдал приказ готовиться к штурму прибрежных районов юга страны. Об этом рассказал министр обороны республики Алексей Резников, передает Pravda.Ru . Он отметил, что для этого Украина уже собирает миллионную армию, оснащенную западным оружием, и разрабатывает план наступления, уточняет МК . В то же время Резников признавал, что Украина понесла большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики, а также помощь населению Донецкой и Луганской народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал политической агонией приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга страны. По словам парламентария, для этого у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось ни сил, ни боевого духа. «Зеленский и его преступная клика проигрывают по всем фронтам, но продолжают толкать Украину к неминуемому краху. Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы — политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью, так как у них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа», — заявил Шеремет в беседе с РИА «Новости». Ранее Зеленский отдал приказ готовиться к штурму прибрежных районов юга страны. Об этом рассказал министр обороны республики Алексей Резников, передает Pravda.Ru. Он отметил, что для этого Украина уже собирает миллионную армию, оснащенную западным оружием, и разрабатывает план наступления, уточняет МК. В то же время Резников признавал, что Украина понесла большие потери, в ВСУ наблюдается высокий уровень истощения на линии фронта. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики, а также помощь населению Донецкой и Луганской народных республик.