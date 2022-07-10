Челябинская компания будет строить жилой квартал во Владивостоке

«АПРИ Флай Плэнинг» выиграл аукцион на право застройки на острове «Русский» во Владивостоке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

ООО «Специализированный застройщик „Флай Пленинг“», входящая в структуру компании «АПРИ Флай Плэнинг» из Челябинска, выиграл аукцион на право аренды восьми гектаров земли на острове «Русский» во Владивостоке. Об этом сообщается в протоколе торгов на сайте «ДОМ.РФ».

«На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник ООО „Специализированный застройщик ‚Флай Плэнинг‘“. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заключение договора аренды и договора о комплексном освоении территории», — говорится в документе.

Поскольку торги состоялись в формате «за долю», застройщик «Флай Плэнинг» обязан будет передать госкорпорации 11,20% помещений для реализации проекта арендного жилья. Сам земельный участок расположен в развитой части острова, в 9,5 километров от моста, соединяющего остров с материком.

Предполагается, что квартиры, построенные победителем торгов «Флай Плэнинг» на острове, будут востребованы резидентами ИНТЦ «Русский», студентами и преподавателями Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), а также другими жителями Владивостока. Новый микрорайон будет построен в соответствии с проектом комплексного развития территорий (КРТ), с применением новейших технологий и стройматериалов.