11 июля 2022

Над челябинским городом пронесся ураган. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, поваленный лес, разрушения
Ураганным ветром деревья повалило на линии электропередач (фото из архива) Фото:

В Миньяре (Челябинская область) 11 июля прошел ураган. Ветром повалило тополя на линии электропередач, и жители города остались без света. В социальных сетях они выложили фото последствий ЧП.

«Последствия сильного урагана. Оборваны провода электропередачи, повалены деревья. Улица сидит без света», — говорится в публикации группы «Подслушано | Миньяр» в «ВКонтакте».

В комментариях другие жители также поделились фотографиями прошедшего циклона. По их словам, сразу на нескольких улиц пропала электроэнергия из-за падения деревьев. К тому же ураган сопровождался градом. А к одной из жительниц в огород ветром принесло чужую теплицу.

URA.RU связалось с диспетчерской службой администрации Миньяра. Там сообщили, что последствия урагана были исправлены в тот же день. В домах жителей есть электроэнергия. В данный момент ведутся работы по наладке уличного освещения. Информация о пострадавших при урагане к ним не поступала.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающихся ливнях и ураганном ветре. По мнению специалистов, скорость ветра могла достигать 25 метров в секунду. Также в некоторых районах ожидали грозы, сильные ливни, крупный град.

Ветром деревья повалило на линии электропередач
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Ураган сопровождался крупным градом
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К местной жительнице в огород ветром принесло чужую теплицу
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В Миньяре (Челябинская область) 11 июля прошел ураган. Ветром повалило тополя на линии электропередач, и жители города остались без света. В социальных сетях они выложили фото последствий ЧП. «Последствия сильного урагана. Оборваны провода электропередачи, повалены деревья. Улица сидит без света», — говорится в публикации группы «Подслушано | Миньяр» в «ВКонтакте». В комментариях другие жители также поделились фотографиями прошедшего циклона. По их словам, сразу на нескольких улиц пропала электроэнергия из-за падения деревьев. К тому же ураган сопровождался градом. А к одной из жительниц в огород ветром принесло чужую теплицу. URA.RU связалось с диспетчерской службой администрации Миньяра. Там сообщили, что последствия урагана были исправлены в тот же день. В домах жителей есть электроэнергия. В данный момент ведутся работы по наладке уличного освещения. Информация о пострадавших при урагане к ним не поступала. Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающихся ливнях и ураганном ветре. По мнению специалистов, скорость ветра могла достигать 25 метров в секунду. Также в некоторых районах ожидали грозы, сильные ливни, крупный град.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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