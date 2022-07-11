Ураганным ветром деревья повалило на линии электропередач (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Миньяре (Челябинская область) 11 июля прошел ураган. Ветром повалило тополя на линии электропередач, и жители города остались без света. В социальных сетях они выложили фото последствий ЧП.

«Последствия сильного урагана. Оборваны провода электропередачи, повалены деревья. Улица сидит без света», — говорится в публикации группы «Подслушано | Миньяр» в «ВКонтакте».

В комментариях другие жители также поделились фотографиями прошедшего циклона. По их словам, сразу на нескольких улиц пропала электроэнергия из-за падения деревьев. К тому же ураган сопровождался градом. А к одной из жительниц в огород ветром принесло чужую теплицу.

URA.RU связалось с диспетчерской службой администрации Миньяра. Там сообщили, что последствия урагана были исправлены в тот же день. В домах жителей есть электроэнергия. В данный момент ведутся работы по наладке уличного освещения. Информация о пострадавших при урагане к ним не поступала.

Ранее синоптики предупреждали жителей региона о надвигающихся ливнях и ураганном ветре. По мнению специалистов, скорость ветра могла достигать 25 метров в секунду. Также в некоторых районах ожидали грозы, сильные ливни, крупный град.

Ветром деревья повалило на линии электропередач Фото: «Подслушано | Миньяр» в «Вконтакте»

Фото: «Подслушано | Миньяр» в «Вконтакте»

Фото: «Подслушано | Миньяр» в «Вконтакте»

Ураган сопровождался крупным градом Фото: Светлана Шаяхметова в «ВКонтакте»

К местной жительнице в огород ветром принесло чужую теплицу Фото: Надежда Игнаткина в «ВКонтакте»