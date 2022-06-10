10 июня 2022

На Челябинскую область идут ливни и ураган

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень в Челябинске, город, ливень, дождь
Ухудшение погоды ожидается в течение часа Фото:

На Челябинскую область 11 июня надвигается шквалистый ветер и сильные ливни. Ухудшение погоды ожидается в течение часа. Об этом сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС: в ближайший час и до конца суток 11 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — указано в сообщении ЕДДС.

Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды днем 11 июня. Сейчас штормовое предупреждение продлено до конца суток.

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На Челябинскую область 11 июня надвигается шквалистый ветер и сильные ливни. Ухудшение погоды ожидается в течение часа. Об этом сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска (ЕДДС). «По данным Челябинского ЦГМС: в ближайший час и до конца суток 11 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — указано в сообщении ЕДДС. Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды днем 11 июня. Сейчас штормовое предупреждение продлено до конца суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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