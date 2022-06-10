На Челябинскую область идут ливни и ураган

Ухудшение погоды ожидается в течение часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Челябинскую область 11 июня надвигается шквалистый ветер и сильные ливни. Ухудшение погоды ожидается в течение часа. Об этом сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС: в ближайший час и до конца суток 11 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — указано в сообщении ЕДДС.

Ранее синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды днем 11 июня. Сейчас штормовое предупреждение продлено до конца суток.