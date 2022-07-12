12 июля 2022

Лжетеррористы написал мэру из ХМАО о минировании соцобъектов

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В ХМАО начали эвакуацию из-за сообщения о минировании Фото:

Лжетеррористы сообщили главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко о минировании администрации, детских садов, больниц и нефтехранилищ. В соцобъектах города началась эвакуация. На данный момент в городе проводится эвакуация. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«Главе города пришло сообщение на электронную почту. В нем сообщалось о том, что администрация, детские сады, больницы и нефтехранилища заминированы», — сказал источник.

В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В администрации города пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

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Лжетеррористы сообщили главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко о минировании администрации, детских садов, больниц и нефтехранилищ. В соцобъектах города началась эвакуация. На данный момент в городе проводится эвакуация. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Главе города пришло сообщение на электронную почту. В нем сообщалось о том, что администрация, детские сады, больницы и нефтехранилища заминированы», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В администрации города пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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