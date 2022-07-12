Лжетеррористы написал мэру из ХМАО о минировании соцобъектов

13 июля 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

В ХМАО начали эвакуацию из-за сообщения о минировании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лжетеррористы сообщили главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко о минировании администрации, детских садов, больниц и нефтехранилищ. В соцобъектах города началась эвакуация. На данный момент в городе проводится эвакуация. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Главе города пришло сообщение на электронную почту. В нем сообщалось о том, что администрация, детские сады, больницы и нефтехранилища заминированы», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В администрации города пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Лжетеррористы сообщили главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко о минировании администрации, детских садов, больниц и нефтехранилищ. В соцобъектах города началась эвакуация. На данный момент в городе проводится эвакуация. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Главе города пришло сообщение на электронную почту. В нем сообщалось о том, что администрация, детские сады, больницы и нефтехранилища заминированы», — сказал источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО не смогли прокомментировать ситуацию, сославшись на ФСБ. В пресс-службе УФСБ по тюменской области не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. В администрации города пообещали прокомментировать ситуацию позднее.