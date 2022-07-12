Глава Нижневартовска сократит ставку зама после ухода подчиненной

13 июля 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

В мэрии Нижневартовска на одного замглавы города станет меньше Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ставка вице-мэра Нижневартовска, курирующего СМИ и молодежную политику, будет упразднена после увольнения Светланы Селивановой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Позиция замглавы Нижневартовска, который отвечает за работу СМИ и молодежной политики была создана при мэре Василии Тихонове и заточена специально под Селиванову. После ее ухода — надобность в этой должности может отпасть. Останется только позиция директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что аналогичным образом глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поступил со ставкой зама, которую занимала Татьяна Шилова. «Она являлась вице-мэром, курировавшим имущественный блок. В итоге, эта должность была упразднена, а департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов был переподчинен другому вице-мэру — Виктору Ситникову», — резюмировал собеседник агентства. В пресс-службе мэрии Нижневартовска заявили URA.RU, что вопрос упразднения ставки замглавы города, курирующего СМИ и молодежную политику, на данный момент не рассматривается. Ранее URA.RU сообщало, что Селиванова накануне написала заявление на уход в отпуск с последующим увольнением. По данным инсайдеров агентства, ее отставка связана с желанием спасти подчиненных, которые были втянуты в аппаратные войны в городском истеблишменте.

Ставка вице-мэра Нижневартовска, курирующего СМИ и молодежную политику, будет упразднена после увольнения Светланы Селивановой. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Позиция замглавы Нижневартовска, который отвечает за работу СМИ и молодежной политики была создана при мэре Василии Тихонове и заточена специально под Селиванову. После ее ухода — надобность в этой должности может отпасть. Останется только позиция директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что аналогичным образом глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поступил со ставкой зама, которую занимала Татьяна Шилова. «Она являлась вице-мэром, курировавшим имущественный блок. В итоге, эта должность была упразднена, а департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов был переподчинен другому вице-мэру — Виктору Ситникову», — резюмировал собеседник агентства. В пресс-службе мэрии Нижневартовска заявили URA.RU, что вопрос упразднения ставки замглавы города, курирующего СМИ и молодежную политику, на данный момент не рассматривается. Ранее URA.RU сообщало, что Селиванова накануне написала заявление на уход в отпуск с последующим увольнением. По данным инсайдеров агентства, ее отставка связана с желанием спасти подчиненных, которые были втянуты в аппаратные войны в городском истеблишменте.