Свердловский завод купил фабрику в Москве, расширяя производство

Камышловский кожевенный завод выкупил московскую обувную фабрику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловское предприятие «УралКожа» выкупило одну из московских обувных фабрик, с помощью которой сможет развить и увеличить масштабы работы. Как рассказал в разговоре с URA.RU предприниматель Армен Геворкян, в ближайшие несколько месяцев предприятие начнет выпускать обувь собственного производства.

«В начале весны мы почувствовали давление на производство, но уже сейчас получается наращивать обороты. Купили обувную фабрику в Москве, решили перенести ее в Екатеринбург. Думаю, в ближайшие несколько месяцев уже начнем производить собственную продукцию. Будем делать обувь на коллекцию следующего сезона „весна-лето“», — рассказал Геворкян.

По его словам, многие предприятия, работающие в данной сфере, столкнулись с проблемами из-за санкций. «Знаю, что некоторые наши коллеги закрылись. Очень многие вынуждены работать в убыток, уходя в минус, так как в начале весны на фоне роста курса доллара и евро решили закупиться сырьем. Позже цены вернулись в норму, а продавать по завышенным ценам никто не будет», — сказал он.

Ранее URA.RU сообщало, что Камышловский кожевенный завод искусственно снижает цены на свои товары на неопределенный срок. Кожа на предприятии дешевле, чем у большинства магазинов. Также сообщалось, что свердловские компании отказываются от сотрудничества с соседями из-за низкого качества сырья и производимых товаров, отдавая предпочтение подорожавшим продуктам иностранных производителей.