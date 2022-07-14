Пропавшая в Екатеринбурге тагильчанка найдена мертвой

14 июля 2022 в 14:59 Размер текста - 17 +

Следователи уточняют информацию о смерти Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Девушка из Нижнего Тагила Екатерина Зыкова, которую искали волонтеры в Екатеринбурге, найдена мертвой. Об этом URA.RU сообщили в свердловском отделении отряда «Лиза Алерт». «Девушка найдена мертвой», — сообщил представитель поискового отряда, воздержавшись от других комментариев. Волонтеры принесли соболезнования родным и близким девушки. Зыкову искали с 30 июня. В середине июля, предположительно, появились сообщения о смерти девушки. После проверки информация подтвердилась. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали уточнить данные, сообщенные волонтерами.

Девушка из Нижнего Тагила Екатерина Зыкова, которую искали волонтеры в Екатеринбурге, найдена мертвой. Об этом URA.RU сообщили в свердловском отделении отряда «Лиза Алерт». «Девушка найдена мертвой», — сообщил представитель поискового отряда, воздержавшись от других комментариев. Волонтеры принесли соболезнования родным и близким девушки. Зыкову искали с 30 июня. В середине июля, предположительно, появились сообщения о смерти девушки. После проверки информация подтвердилась. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали уточнить данные, сообщенные волонтерами.