Пропавшая в Екатеринбурге тагильчанка найдена мертвой

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи уточняют информацию о смерти Фото:

Девушка из Нижнего Тагила Екатерина Зыкова, которую искали волонтеры в Екатеринбурге, найдена мертвой. Об этом URA.RU сообщили в свердловском отделении отряда «Лиза Алерт».

«Девушка найдена мертвой», — сообщил представитель поискового отряда, воздержавшись от других комментариев. Волонтеры принесли соболезнования родным и близким девушки.

Зыкову искали с 30 июня. В середине июля, предположительно, появились сообщения о смерти девушки. После проверки информация подтвердилась.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали уточнить данные, сообщенные волонтерами.

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Девушка из Нижнего Тагила Екатерина Зыкова, которую искали волонтеры в Екатеринбурге, найдена мертвой. Об этом URA.RU сообщили в свердловском отделении отряда «Лиза Алерт». «Девушка найдена мертвой», — сообщил представитель поискового отряда, воздержавшись от других комментариев. Волонтеры принесли соболезнования родным и близким девушки. Зыкову искали с 30 июня. В середине июля, предположительно, появились сообщения о смерти девушки. После проверки информация подтвердилась. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали уточнить данные, сообщенные волонтерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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