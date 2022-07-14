Пропавшая в Екатеринбурге тагильчанка найдена мертвой

Следователи уточняют информацию о смерти
Девушка из Нижнего Тагила Екатерина Зыкова, которую искали волонтеры в Екатеринбурге, найдена мертвой. Об этом URA.RU сообщили в свердловском отделении отряда «Лиза Алерт».
«Девушка найдена мертвой», — сообщил представитель поискового отряда, воздержавшись от других комментариев. Волонтеры принесли соболезнования родным и близким девушки.
Зыкову искали с 30 июня. В середине июля, предположительно, появились сообщения о смерти девушки. После проверки информация подтвердилась.
URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там пообещали уточнить данные, сообщенные волонтерами.
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