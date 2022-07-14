Путин ужесточил наказание для части российских водителей

14 июля 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Для водителей, которые ездят без прав, ужесточили административную ответственность Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России ужесточили административную ответственность за управление автомобилем для водителей, которые ранее уже были лишены прав. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Статью 12.7 (управление автомобилем водителем, не имеющим водительских прав — прим. URA.RU) дополнить частью 4 следующего содержания. Повторное совершение административного правонарушения, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 50 до 100 часов», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Госдума РФ приняла закон, согласно которому водителей, лишенных водительских прав и ранее уже дважды привлекавшихся к административной ответственности, ждет уголовное наказание. Срок лишения свободы составит один год, для рецидивистов — до двух лет.

В России ужесточили административную ответственность за управление автомобилем для водителей, которые ранее уже были лишены прав. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Статью 12.7 (управление автомобилем водителем, не имеющим водительских прав — прим. URA.RU) дополнить частью 4 следующего содержания. Повторное совершение административного правонарушения, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 50 до 100 часов», — говорится в указе Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Госдума РФ приняла закон, согласно которому водителей, лишенных водительских прав и ранее уже дважды привлекавшихся к административной ответственности, ждет уголовное наказание. Срок лишения свободы составит один год, для рецидивистов — до двух лет.