В России водителям дадут 2 года за вождение без прав

В Госдуме России приняли закон, усиливающий административную и уголовную ответственность для нарушителей правил дорожного движения. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин
«Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет» — сообщила Госдума РФ на своем сайте со ссылкой на Вячеслава Володина.
Председатель отметил, что сейчас законодательство фактически позволяет многократно осуществлять управление транспортным средством без прав. Поэтому в качестве дополнительной меры воздействия на злостных нарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, будет предусмотрена возможность конфискации автомобиля.
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В Госдуме России приняли закон, усиливающий административную и уголовную ответственность для нарушителей правил дорожного движения. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин «Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет» — сообщила Госдума РФ на своем сайте со ссылкой на Вячеслава Володина. Председатель отметил, что сейчас законодательство фактически позволяет многократно осуществлять управление транспортным средством без прав. Поэтому в качестве дополнительной меры воздействия на злостных нарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, будет предусмотрена возможность конфискации автомобиля.