В России водителям дадут 2 года за вождение без прав

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Организационное собрание фракции политической партии
Помимо уголовной ответственности предусмотрена конфискация транспорта, сообщил Вячеслав Володин Фото:

В Госдуме России приняли закон, усиливающий административную и уголовную ответственность для нарушителей правил дорожного движения. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

«Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет» — сообщила Госдума РФ на своем сайте со ссылкой на Вячеслава Володина.

Председатель отметил, что сейчас законодательство фактически позволяет многократно осуществлять управление транспортным средством без прав. Поэтому в качестве дополнительной меры воздействия на злостных нарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, будет предусмотрена возможность конфискации автомобиля.

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В Госдуме России приняли закон, усиливающий административную и уголовную ответственность для нарушителей правил дорожного движения. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин «Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без прав, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов — до двух лет» — сообщила Госдума РФ на своем сайте со ссылкой на Вячеслава Володина. Председатель отметил, что сейчас законодательство фактически позволяет многократно осуществлять управление транспортным средством без прав. Поэтому в качестве дополнительной меры воздействия на злостных нарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, будет предусмотрена возможность конфискации автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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