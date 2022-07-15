Фейерверк смотрели несколько тысяч жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске вечером 15 июля отгремел салют в честь Дня города и Дня Металлурга. Жители и мэрия публикуют в соцсетях фото и видео праздника, отмечая, что фейерверк получился отличный, хоть и начался с опозданием.

«Огромное спасибо за шикарный салют! Салют великолепный. Салют и правда был хороший», — пишут пользователи группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Нашлись и те, кто оказался недоволен праздником. Одни жители пожаловались, что фейерверк начался с задержкой, вторые — что на улице поставили всего 20 туалетов, а жителей на шоу-программу пришло несколько тысяч.

В администрации рассказали, что для горожан также выступили звезды эстрады и фигуристы ледового шоу Ильи Авербуха. 16 июля в городе выступит певица Юлия Чичерина и пройдет фестиваль фейерверков «Огни Магнитки».

На День города и День металлурга в Магнитогорск прилетела спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она вручила Магнитогорскому меткомбинату почетный знак «За успехи» в труде, которым предприятие награждено по решению президента Владимира Путина одним из первых в России.

Салют смотрели взрослые и дети «Черное&Белое Магнитогорск», «ВКонтакте»

Для детей взрослые не жалели плеч «Черное&Белое Магнитогорск», «ВКонтакте»

Шары, сердца и звезды удивили жителей «Черное&Белое Магнитогорск», «ВКонтакте»