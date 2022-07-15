15 июля 2022

Жители Магнитогорска делятся кадрами салюта в День города. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фейерверк в честь Дня Победы. Челябинск, салют, фейерверк
Фейерверк смотрели несколько тысяч жителей Фото:

В Магнитогорске вечером 15 июля отгремел салют в честь Дня города и Дня Металлурга. Жители и мэрия публикуют в соцсетях фото и видео праздника, отмечая, что фейерверк получился отличный, хоть и начался с опозданием.

«Огромное спасибо за шикарный салют! Салют великолепный. Салют и правда был хороший», — пишут пользователи группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Нашлись и те, кто оказался недоволен праздником. Одни жители пожаловались, что фейерверк начался с задержкой, вторые — что на улице поставили всего 20 туалетов, а жителей на шоу-программу пришло несколько тысяч.

В администрации рассказали, что для горожан также выступили звезды эстрады и фигуристы ледового шоу Ильи Авербуха. 16 июля в городе выступит певица Юлия Чичерина и пройдет фестиваль фейерверков «Огни Магнитки».

На День города и День металлурга в Магнитогорск прилетела спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она вручила Магнитогорскому меткомбинату почетный знак «За успехи» в труде, которым предприятие награждено по решению президента Владимира Путина одним из первых в России.

Салют смотрели взрослые и дети
Для детей взрослые не жалели плеч
Шары, сердца и звезды удивили жителей

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Магнитогорске вечером 15 июля отгремел салют в честь Дня города и Дня Металлурга. Жители и мэрия публикуют в соцсетях фото и видео праздника, отмечая, что фейерверк получился отличный, хоть и начался с опозданием. «Огромное спасибо за шикарный салют! Салют великолепный. Салют и правда был хороший», — пишут пользователи группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Нашлись и те, кто оказался недоволен праздником. Одни жители пожаловались, что фейерверк начался с задержкой, вторые — что на улице поставили всего 20 туалетов, а жителей на шоу-программу пришло несколько тысяч. В администрации рассказали, что для горожан также выступили звезды эстрады и фигуристы ледового шоу Ильи Авербуха. 16 июля в городе выступит певица Юлия Чичерина и пройдет фестиваль фейерверков «Огни Магнитки». На День города и День металлурга в Магнитогорск прилетела спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она вручила Магнитогорскому меткомбинату почетный знак «За успехи» в труде, которым предприятие награждено по решению президента Владимира Путина одним из первых в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...