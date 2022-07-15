Ко Дню металлурга Владимир Путин наградил коллектив ММК почетным знаком (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») по решению президента Владимира Путина одним из первых в России награжден почетным знаком «За успехи» в труде. Награду, предназначенную всем сотрудникам комбината, вручили 15 июля на торжественной церемонии празднования Дня металлурга спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и полпред в УрФО Владимир Якушев.

«Президентом Владимиром Путиным принято решение о награждении коллектива ММК за большой вклад в развитие металлургии и высокие производственные показатели почетным знаком „За успехи в труде“. Эту награду Магнитка получает одной из первых в стране», — заявила со сцены спикер верхней палаты парламента.

Далее последовали поздравления губернатора Алексея Текслера и полпреда в УрФО Владимира Якушева. С ответными словом выступил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

«Традиционно ко Дню металлурга мы запускаем какие-то новые производства на комбинате. Сегодня мы запустили комплекс газоочистных установок в конвертерном цехе: все три конвертера теперь будут работать с газоочисткой, мы больше не увидим выбросов на этом предприятии. Мы запустили аспирационную установку в электроцехе на первой печи, на второй запустим в ноябре. Мы были на строительстве коксовой батареи №12 мощностью 2,5 млн тонн, которая позволит вывести из работы пять старых коксовых батарей. По нашим расчетам, с пуском всех проектов с 2025 года Магнитогорск будет соответствовать статусу „чистый город“», — заявил он в частности.

Также Рашников пригласил всех присутствующих на мероприятии в парк «Притяжение», первая очередь которого торжественно открылась сегодня в городе с участие высоких гостей. Этот проект не имеет аналогов в области.

Почетный знак вручили руководителю ММК Виктору Рашникову. Указ о награждении предприятия президент РФ подписал в начале года Скрин: прямая трансляция празднования Дня металлурга в Магнитогорске в VK-аккаунте Совета Федерации

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