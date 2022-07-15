15 июля 2022
14 июля 2022

Губернатор Комарова посетила главную тусовку Ханты-Мансийска. Фото

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Пресс-конференция Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск , комарова наталья
Глава округа отметила, что на фестивале каждый нашел занятие по душе Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске, который два года не проводили из-за пандемии. Об участии глава региона сообщила в своем telegram-канале.

«ПикникХМ» — 2022 семейный, теплый, веселый. Его хозяйка Валентина Киселева, участники, подготовили насыщенную программу — аллея мастеров, красоты и здоровья, лекторий, детская и спортивная площадки с турнирами по флэтболу, фехтованию, гвоздестоянию. Каждый нашел себе занятие по душе. Вместе с гостями «ПикникаХМ» поддержали участников массового заплыва X-Waters на Иртыше», — сообщила Комарова.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спела вместе с артистами «Хора Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий.

Наталья Комарова на фестивале «Пикник ХМ»

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Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске, который два года не проводили из-за пандемии. Об участии глава региона сообщила в своем telegram-канале. «ПикникХМ» — 2022 семейный, теплый, веселый. Его хозяйка Валентина Киселева, участники, подготовили насыщенную программу — аллея мастеров, красоты и здоровья, лекторий, детская и спортивная площадки с турнирами по флэтболу, фехтованию, гвоздестоянию. Каждый нашел себе занятие по душе. Вместе с гостями «ПикникаХМ» поддержали участников массового заплыва X-Waters на Иртыше», — сообщила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спела вместе с артистами «Хора Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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