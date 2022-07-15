Губернатор Комарова посетила главную тусовку Ханты-Мансийска. Фото

16 июля 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Глава округа отметила, что на фестивале каждый нашел занятие по душе Фото: Центр социальных медиа Югры Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске, который два года не проводили из-за пандемии. Об участии глава региона сообщила в своем telegram-канале. «ПикникХМ» — 2022 семейный, теплый, веселый. Его хозяйка Валентина Киселева, участники, подготовили насыщенную программу — аллея мастеров, красоты и здоровья, лекторий, детская и спортивная площадки с турнирами по флэтболу, фехтованию, гвоздестоянию. Каждый нашел себе занятие по душе. Вместе с гостями «ПикникаХМ» поддержали участников массового заплыва X-Waters на Иртыше», — сообщила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спела вместе с артистами «Хора Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий. Наталья Комарова на фестивале «Пикник ХМ» Telegram-канал губернатора ХМАО Натальи Комаровой Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске, который два года не проводили из-за пандемии. Об участии глава региона сообщила в своем telegram-канале. «ПикникХМ» — 2022 семейный, теплый, веселый. Его хозяйка Валентина Киселева, участники, подготовили насыщенную программу — аллея мастеров, красоты и здоровья, лекторий, детская и спортивная площадки с турнирами по флэтболу, фехтованию, гвоздестоянию. Каждый нашел себе занятие по душе. Вместе с гостями «ПикникаХМ» поддержали участников массового заплыва X-Waters на Иртыше», — сообщила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спела вместе с артистами «Хора Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий.