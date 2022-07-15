Глава округа отметила, что на фестивале каждый нашел занятие по душеФото: Центр социальных медиа Югры
Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске, который два года не проводили из-за пандемии. Об участии глава региона сообщила в своем telegram-канале.
«ПикникХМ» — 2022 семейный, теплый, веселый. Его хозяйка Валентина Киселева, участники, подготовили насыщенную программу — аллея мастеров, красоты и здоровья, лекторий, детская и спортивная площадки с турнирами по флэтболу, фехтованию, гвоздестоянию. Каждый нашел себе занятие по душе. Вместе с гостями «ПикникаХМ» поддержали участников массового заплыва X-Waters на Иртыше», — сообщила Комарова.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спела вместе с артистами «Хора Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий.
Губернатор Югры Наталья Комарова побывала на фестивале «Пикник ХМ» в Ханты-Мансийске, который два года не проводили из-за пандемии. Об участии глава региона сообщила в своем telegram-канале. «ПикникХМ» — 2022 семейный, теплый, веселый. Его хозяйка Валентина Киселева, участники, подготовили насыщенную программу — аллея мастеров, красоты и здоровья, лекторий, детская и спортивная площадки с турнирами по флэтболу, фехтованию, гвоздестоянию. Каждый нашел себе занятие по душе. Вместе с гостями «ПикникаХМ» поддержали участников массового заплыва X-Waters на Иртыше», — сообщила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова спела вместе с артистами «Хора Турецкого» во время концерта на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. На сцену главу региона пригласил лидер коллектива Михаил Турецкий.