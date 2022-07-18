Аналитики: ключевая ставка в РФ снизится до 8%

Центробанк намерен продолжать снижение ключевой ставки, считает Евгений Кошелев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк РФ намерен пятый раз подряд снизить ключевую ставку и довести ее до 8% к концу года. Такое мнение высказал директор офиса рыночных исследований и стратегий Росбанка Евгений Кошелев.

«Дискуссия будет идти о выборе между 25 базисными пунктами и 50 б. п., нежели о более интенсивном снижении, например в 75 б. п. В дальнейшем темпы смягчения процентной политики снизятся еще сильнее, и к концу года ключевая ставка составит 8%», — сказал Кошелев в беседе с РБК.

Главный экономист ИБ «Синара» Сергей Коныгин также считает, что к концу года ключевая ставка достигнет 8%. «Масштабного снижения ставки, по всей видимости, сейчас не требуется, однако к концу года она может достичь отметки в 8%», — сказал Коныгин.

В феврале Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Позже началось ее постепенное снижение. 10 июня Центробанк установил ключевую ставку в 9,5%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит менять ставку по мере снижения инфляции, пишет RT.