В Златоусте загорелось здание общежития. Фото, видео

19 июля 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Пожарные эвакуировали из горящего здания 33 человека (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) утром 19 июля загорелось здание общежития. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, из здания эвакуировали 33 человека. «Горели вещи и мебель в фойе на четвертом этаже, наблюдалось сильное задымление. По маршевой лестнице выведены 28 человек, в том числе девять детей. Еще пять человек спасены при помощи автолестницы. Самостоятельно до прибытия подразделений из здания вышли 15 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. В ведомстве отметили, что всего в ликвидации пожара участвовало 37 человек и 13 единиц техники. Умелые действия пожарных позволили быстро потушить горение. В пожаре удалось избежать жертв. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, которые отравились дымом. Ранее в Челябинске загорелось общежитие Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК). Пожар произошел на четвертом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Жителей спасали при помощи автолестницы Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Златоусте (Челябинская область) утром 19 июля загорелось здание общежития. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, из здания эвакуировали 33 человека. «Горели вещи и мебель в фойе на четвертом этаже, наблюдалось сильное задымление. По маршевой лестнице выведены 28 человек, в том числе девять детей. Еще пять человек спасены при помощи автолестницы. Самостоятельно до прибытия подразделений из здания вышли 15 человек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. В ведомстве отметили, что всего в ликвидации пожара участвовало 37 человек и 13 единиц техники. Умелые действия пожарных позволили быстро потушить горение. В пожаре удалось избежать жертв. Медицинская помощь потребовалась троим жителям, которые отравились дымом. Ранее в Челябинске загорелось общежитие Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК). Пожар произошел на четвертом этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.