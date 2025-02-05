Челябинский врач назвал необычный способ защиты от рака

Развитие некоторых видов рака связано с онкогенными вирусами, такими как вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейна-Барр (герпес четверного типа), бактериями Helicobacter pylori и гепатитом С. Поэтому для предупреждения рака крайне важна профилактика инфекций, заявил заместитель главврача по медицинской части Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) Александр Гузь.
«Развитие некоторых злокачественных новообразований связаны с заболеваниями: онкогенными ВПЧ, бактериями Helicobacter pylori, гепатитом С, вирусом Эпштейна-Барр. Поэтому первичная профилактика инфекций крайне важна», — говорит Гузь. Его слова цитирует пресс-служба ЧОКЦОиЯМ в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Защитить от ВПЧ-инфекции поможет вакцинация, которая снизит риски развития рака шейки матки. Антибиотикотерапия хеликобактериоза поможет избежать появление рака желудка. Гепатит С ведет к циррозу печени и гепатоцеллюлярному раку, вирус Эпштейн-Барр — к раку носоглотки.
Профилактика инфекций значительно снизит риски развития рака, но не даст стопроцентной гарании. Важно подключить вторичную профилактику, включающую в себя скрининговые программы. Это поможет выявить болезнь на ранней стадии и повысить шансы на успех в лечении, отметил Гузь.
Традиционно важно отказаться от вредных привычек, в частности от курения. Оно вносит основной вклад в развитие рака легкого, гортани, слизистой оболочки полости рта, желудка, мочевого пузыря. Из-за множественных повреждений ДНК в дальнейшем трудно подбирать лечение.
В Челябинской области с 3 по 9 февраля проходит Недели профилактики онкологических заболеваний. Главным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток. Они прорастают за пределы обычных границ, способны проникать в другие органы, что приводит к развитию болезни — метастазированию. Современная медицина имеет эффективными методами профилактики и раннего выявления болезни.
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