Челябинское министерство ответило на претензии пчеловодов

Пасечники были уверены, что им не помогут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство сельского хозяйства Челябинской области попросило владельцев полей наладить эффективное взаимодействие с пчеловодами, чтобы исключить гибель пчел из-за обработки территорий. При массовой гибели пчел они предоставили прямой контакт ответственного специалиста. Таким образом чиновники ответили на претензии пчеловодов.

«В целях предотвращения гибели пчел прошу наладить взаимодействие между сельскохозяйственными товаропроизводителями и владельцами пасек, провести совместные совещания, выработать взаимовыгодные подходы к обеспечению защиты интересов обеих сторон. В случае выявления массовой гибели пчел прошу незамедлительно сообщить о данном инциденте в отдел животноводства и птицеводства Министерства сельского хозяйства Челябинской области (Власову Сергею Александровичу по телефону: 8 351 239 60 12, факсу: 8 351 239 61 38 или по электронной почте: s.a.vlasov@chelagro.ru).

В министерстве уточнили, что для обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел от воздействия пестицидов обработку участков следует проводить в поздние часы путем опрыскивания наземной аппаратурой. При этом владельцы пасек должны быть обязательно оповещены о закрытии ульев до срока, указанного в Государственном Каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ и рекомендациях по применению конкретных препаратов.

Ранее URA.RU сообщало о том, что челябинских пчеловодов встревожила гибель тысяч пчел. Однако из-за того, что их пасеки не оформлены надлежащим образом, а также из-за сложностей самостоятельного сбора доказательств пасечники были уверены, что им не помогут.

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