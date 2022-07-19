В ХМАО эвакуировали жителей горящего дома

20 июля 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

Загадкой осталась причина возгорания Фото: Анна Майорова © URA.RU Из-за возгорания эвакуировали жителей деревянного многоквартирного дома в Нягани. Пожар начался с потолочного перекрытия. Что послужило причиной — загадка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил оперативный дежурный регионального МЧС. «10 человек из-за пожара в Нягани было эвакуировано. В 1:48 поступило сообщение, а потушили в 1:58. Горело потолочное перекрытие дома площадью два на два метра. Причину возгорания выясняют», — сообщили в оперативном отделе МЧС ХМАО. Между тем, МЧС региона переходит на особый режим работы из-за лесных пожаров. По сравнению с прошлой неделей количество возгораний выросло втрое. На прошлой неделе в Югре был первый класс пожарной опасности, но его повысили до третьего из пяти возможных. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Из-за возгорания эвакуировали жителей деревянного многоквартирного дома в Нягани. Пожар начался с потолочного перекрытия. Что послужило причиной — загадка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил оперативный дежурный регионального МЧС. «10 человек из-за пожара в Нягани было эвакуировано. В 1:48 поступило сообщение, а потушили в 1:58. Горело потолочное перекрытие дома площадью два на два метра. Причину возгорания выясняют», — сообщили в оперативном отделе МЧС ХМАО. Между тем, МЧС региона переходит на особый режим работы из-за лесных пожаров. По сравнению с прошлой неделей количество возгораний выросло втрое. На прошлой неделе в Югре был первый класс пожарной опасности, но его повысили до третьего из пяти возможных.