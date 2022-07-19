19 июля 2022

В ХМАО эвакуировали жителей горящего дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Загадкой осталась причина возгорания Фото:

Из-за возгорания эвакуировали жителей деревянного многоквартирного дома в Нягани. Пожар начался с потолочного перекрытия. Что послужило причиной — загадка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил оперативный дежурный регионального МЧС.

«10 человек из-за пожара в Нягани было эвакуировано. В 1:48 поступило сообщение, а потушили в 1:58. Горело потолочное перекрытие дома площадью два на два метра. Причину возгорания выясняют», — сообщили в оперативном отделе МЧС ХМАО.

Между тем, МЧС региона переходит на особый режим работы из-за лесных пожаров. По сравнению с прошлой неделей количество возгораний выросло втрое. На прошлой неделе в Югре был первый класс пожарной опасности, но его повысили до третьего из пяти возможных.

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Из-за возгорания эвакуировали жителей деревянного многоквартирного дома в Нягани. Пожар начался с потолочного перекрытия. Что послужило причиной — загадка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил оперативный дежурный регионального МЧС. «10 человек из-за пожара в Нягани было эвакуировано. В 1:48 поступило сообщение, а потушили в 1:58. Горело потолочное перекрытие дома площадью два на два метра. Причину возгорания выясняют», — сообщили в оперативном отделе МЧС ХМАО. Между тем, МЧС региона переходит на особый режим работы из-за лесных пожаров. По сравнению с прошлой неделей количество возгораний выросло втрое. На прошлой неделе в Югре был первый класс пожарной опасности, но его повысили до третьего из пяти возможных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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