18 июля 2022

МЧС ХМАО переходит в особый режим работы из-за лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горят торфяники. Тюмень, мчс, лесной пожар, тушение пожара, Мчс россии, горит лес, тушение лесных пожаров, горят торфяники, торфяники горят
За сутки происходит до 20 возгораний леса Фото:

В ХМАО МЧС повышает класс природной пожарной опасности из-за роста пожаров. Причиной послужили частые возгорания в лесу. По сравнению с прошлой неделей количество возгораний выросло втрое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по ХМАО.

«На прошлой неделе у нас был первый класс опасности, сейчас его повысили до третьего. Всего их пять. Причина сухая и менее дождливая погода, что способствует количеству очагов природных пожаров. Если на прошлой неделе было 4-5 пожаров в сутки, то сейчас 15-20. В основном причиной возгорания являются грозовые разряды», — прокомментировали в пресс-службе окружного ведомства.

На 19 июня в округе действует 18 природных пожаров на площади 8 гектаров. В ликвидации возгорания принимают участие 406 человек. На данный момент угрозы населенным пунктам округа нет. В МЧС призывают жителей более внимательно относиться к правилам пожарной безопасности находясь в лесу. «Необходимо ограничиться в разведении костров, а при применении открытого огня соблюдать правила безопасности и иметь возможность в любой момент потушить очаг. Также недопустимо оставлять открытый огонь без присмотра», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за грозы горят больше ста гектаров леса. На территории четырех лесничеств загорелись леса на площади 116 гектаров, причиной которых стали грозы.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

В ХМАО МЧС повышает класс природной пожарной опасности из-за роста пожаров. Причиной послужили частые возгорания в лесу. По сравнению с прошлой неделей количество возгораний выросло втрое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по ХМАО. «На прошлой неделе у нас был первый класс опасности, сейчас его повысили до третьего. Всего их пять. Причина сухая и менее дождливая погода, что способствует количеству очагов природных пожаров. Если на прошлой неделе было 4-5 пожаров в сутки, то сейчас 15-20. В основном причиной возгорания являются грозовые разряды», — прокомментировали в пресс-службе окружного ведомства. На 19 июня в округе действует 18 природных пожаров на площади 8 гектаров. В ликвидации возгорания принимают участие 406 человек. На данный момент угрозы населенным пунктам округа нет. В МЧС призывают жителей более внимательно относиться к правилам пожарной безопасности находясь в лесу. «Необходимо ограничиться в разведении костров, а при применении открытого огня соблюдать правила безопасности и иметь возможность в любой момент потушить очаг. Также недопустимо оставлять открытый огонь без присмотра», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за грозы горят больше ста гектаров леса. На территории четырех лесничеств загорелись леса на площади 116 гектаров, причиной которых стали грозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...