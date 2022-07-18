МЧС ХМАО переходит в особый режим работы из-за лесных пожаров

За сутки происходит до 20 возгораний леса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО МЧС повышает класс природной пожарной опасности из-за роста пожаров. Причиной послужили частые возгорания в лесу. По сравнению с прошлой неделей количество возгораний выросло втрое. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по ХМАО.

«На прошлой неделе у нас был первый класс опасности, сейчас его повысили до третьего. Всего их пять. Причина сухая и менее дождливая погода, что способствует количеству очагов природных пожаров. Если на прошлой неделе было 4-5 пожаров в сутки, то сейчас 15-20. В основном причиной возгорания являются грозовые разряды», — прокомментировали в пресс-службе окружного ведомства.

На 19 июня в округе действует 18 природных пожаров на площади 8 гектаров. В ликвидации возгорания принимают участие 406 человек. На данный момент угрозы населенным пунктам округа нет. В МЧС призывают жителей более внимательно относиться к правилам пожарной безопасности находясь в лесу. «Необходимо ограничиться в разведении костров, а при применении открытого огня соблюдать правила безопасности и иметь возможность в любой момент потушить очаг. Также недопустимо оставлять открытый огонь без присмотра», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО из-за грозы горят больше ста гектаров леса. На территории четырех лесничеств загорелись леса на площади 116 гектаров, причиной которых стали грозы.