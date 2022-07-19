Ельцин Центр не стал комментировать грязный танец на фоне здания

Ельцин Центр отказался комментировать откровенный перфоманс, который накануне устроила в Екатеринбурге преподаватель танцев Яна Кэт. Полуголая девушка исполнила тверк на фоне здания имени первого президента России.
«Мы не комментируем [танец]», — кратко ответили на вопрос URA.RU в пресс-службе Ельцин Центра. От каких-либо дополнительных высказываний на эту тему представители центра отказались.
Ранее полуголая преподавательница танцев Яна Кэт станцевала тверк рядом с ЕЦ. На ягодицах девушки красовалась надпись с вопросом «И что?». Перед этим она же засветилась с провокационным номером на улице Вайнера. Танцовщица заявила URA.RU, что «ее попа никому не повредила», но при этом призналась, что боится осуждения известного телеведущего Владимира Соловьева.
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