19 июля 2022

Ельцин Центр не стал комментировать грязный танец на фоне здания

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Митинг против Ельцина у ЕЦ. Екатеринбург , памятник ельцину, ельцин центр, митинг против ельцина
В ЕЦ проигнорировали скандальную выходку танцовщицы Фото:

Ельцин Центр отказался комментировать откровенный перфоманс, который накануне устроила в Екатеринбурге преподаватель танцев Яна Кэт. Полуголая девушка исполнила тверк на фоне здания имени первого президента России.

«Мы не комментируем [танец]», — кратко ответили на вопрос URA.RU в пресс-службе Ельцин Центра. От каких-либо дополнительных высказываний на эту тему представители центра отказались.

Ранее полуголая преподавательница танцев Яна Кэт станцевала тверк рядом с ЕЦ. На ягодицах девушки красовалась надпись с вопросом «И что?». Перед этим она же засветилась с провокационным номером на улице Вайнера. Танцовщица заявила URA.RU, что «ее попа никому не повредила», но при этом призналась, что боится осуждения известного телеведущего Владимира Соловьева.

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Ельцин Центр отказался комментировать откровенный перфоманс, который накануне устроила в Екатеринбурге преподаватель танцев Яна Кэт. Полуголая девушка исполнила тверк на фоне здания имени первого президента России. «Мы не комментируем [танец]», — кратко ответили на вопрос URA.RU в пресс-службе Ельцин Центра. От каких-либо дополнительных высказываний на эту тему представители центра отказались. Ранее полуголая преподавательница танцев Яна Кэт станцевала тверк рядом с ЕЦ. На ягодицах девушки красовалась надпись с вопросом «И что?». Перед этим она же засветилась с провокационным номером на улице Вайнера. Танцовщица заявила URA.RU, что «ее попа никому не повредила», но при этом призналась, что боится осуждения известного телеведущего Владимира Соловьева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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