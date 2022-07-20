В Екатеринбурге врач выгоняет онкобольного, потому что он южанин

21 июля 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

По словам мужчины, медик настроена недружелюбно Фото: Екатерина Сычкова Жителю Екатеринбурга Ахлияту Галандарову, у которого диагностировано онкологическое заболевание, уже в третий раз отказывает в приеме онкоуролог Областной больницы №1. Сейчас мужчина в стойкой ремиссии, но ему требуются дополнительные обследования по другому заболеванию, которое появилось на фоне рака. По словам пациента, врач негативно относится к нему из-за национальности. Об этом URA.RU рассказал сам горожанин. «Так получилось, что у меня была онкология. Сейчас я нахожусь в продолжительной ремиссии. На фоне онкологии появилась парастомическая гигантская грыжа. Чтобы получить адекватное лечение, нужно обследование и заключение врача. Меня отправили в первую областную на прием. Врач была очень возмущена тем, что меня направили к ней. Скандалила, отказывалась принимать. В какой-то момент мне показалось, что у нее неприязнь ко мне из-за того, что я нерусский», — пожаловался мужчина. По словам Ахлията, на прием он ходил несколько раз и каждый визит к врачу сопровождался скандалом. «Уже несколько раз мне довелось побывать в кабинете медика. И всегда сталкиваюсь с грубостью и хамством. Будто не на прием к ведущему онкоурологу пришел, а на какое-то выступление в цирке. У меня, итак, здоровье оставляет желать лучшего. Нервничать нельзя. А после общения с врачом у меня трясутся руки, кружится голова. Уже даже боюсь идти к ней на очередной прием», — рассказывает мужчина. Галандаров говорит, что онкоуролог почему-то считает, будто не должна его принимать. «А я понять не могу, в чем моя вина? У меня на руках направление, я не выбирал, к какому доктору идти — куда отправили, туда и пошел. Я бы понял, наверное, если бы врач вела себя так агрессивно по отношению ко мне один раз. Ну мало ли, устал человек, слишком загружен — все мы живые, всякое бывает. Но когда каждый прием сопровождается руганью и хамством, закрадываются мысли о какой-то личной неприязни. И кроме национального вопроса, в голову уже ничего не приходит», — резюмировал Галандаров. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что в Свердловской области нет денег на лечение онкобольных. На 2021 год для ТФОМС (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — прим.ред) была установлена квота в размере 8 млрд рублей, но этой суммы оказалось недостаточно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жителю Екатеринбурга Ахлияту Галандарову, у которого диагностировано онкологическое заболевание, уже в третий раз отказывает в приеме онкоуролог Областной больницы №1. Сейчас мужчина в стойкой ремиссии, но ему требуются дополнительные обследования по другому заболеванию, которое появилось на фоне рака. По словам пациента, врач негативно относится к нему из-за национальности. Об этом URA.RU рассказал сам горожанин. «Так получилось, что у меня была онкология. Сейчас я нахожусь в продолжительной ремиссии. На фоне онкологии появилась парастомическая гигантская грыжа. Чтобы получить адекватное лечение, нужно обследование и заключение врача. Меня отправили в первую областную на прием. Врач была очень возмущена тем, что меня направили к ней. Скандалила, отказывалась принимать. В какой-то момент мне показалось, что у нее неприязнь ко мне из-за того, что я нерусский», — пожаловался мужчина. По словам Ахлията, на прием он ходил несколько раз и каждый визит к врачу сопровождался скандалом. «Уже несколько раз мне довелось побывать в кабинете медика. И всегда сталкиваюсь с грубостью и хамством. Будто не на прием к ведущему онкоурологу пришел, а на какое-то выступление в цирке. У меня, итак, здоровье оставляет желать лучшего. Нервничать нельзя. А после общения с врачом у меня трясутся руки, кружится голова. Уже даже боюсь идти к ней на очередной прием», — рассказывает мужчина. Галандаров говорит, что онкоуролог почему-то считает, будто не должна его принимать. «А я понять не могу, в чем моя вина? У меня на руках направление, я не выбирал, к какому доктору идти — куда отправили, туда и пошел. Я бы понял, наверное, если бы врач вела себя так агрессивно по отношению ко мне один раз. Ну мало ли, устал человек, слишком загружен — все мы живые, всякое бывает. Но когда каждый прием сопровождается руганью и хамством, закрадываются мысли о какой-то личной неприязни. И кроме национального вопроса, в голову уже ничего не приходит», — резюмировал Галандаров. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу регионального минздрава. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что в Свердловской области нет денег на лечение онкобольных. На 2021 год для ТФОМС (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования — прим.ред) была установлена квота в размере 8 млрд рублей, но этой суммы оказалось недостаточно.