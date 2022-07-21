21 июля 2022

Ночью в Екатеринбурге загорелась иномарка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, пламя, огонь, горящий автомобиль
В Екатеринбурге сгорела иномарка (архивное фото) Фото:

Ночью 22 июля в Екатеринбурге на улице Мичурина сгорела иномарка Opel Insignia. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В 00:34 поступило сообщение о пожаре на улице Мичурина. На площади 5 квадратных метров сгорел автомобиль Opel Insignia», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасателям удалось потушить пожар за две минуты. К месту происшествия выезжало две пожарные машины и девять спасателей.

Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Екатеринбурге сгорело два автомобиля. Также агентство рассказывало, что в Серове возле Вечного огня сгорел автомобиль отечественного производства.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Ночью 22 июля в Екатеринбурге на улице Мичурина сгорела иномарка Opel Insignia. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 00:34 поступило сообщение о пожаре на улице Мичурина. На площади 5 квадратных метров сгорел автомобиль Opel Insignia», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасателям удалось потушить пожар за две минуты. К месту происшествия выезжало две пожарные машины и девять спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Екатеринбурге сгорело два автомобиля. Также агентство рассказывало, что в Серове возле Вечного огня сгорел автомобиль отечественного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...