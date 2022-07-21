Ночью в Екатеринбурге загорелась иномарка. Видео

22 июля 2022 в 04:33 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге сгорела иномарка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ночью 22 июля в Екатеринбурге на улице Мичурина сгорела иномарка Opel Insignia. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 00:34 поступило сообщение о пожаре на улице Мичурина. На площади 5 квадратных метров сгорел автомобиль Opel Insignia», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасателям удалось потушить пожар за две минуты. К месту происшествия выезжало две пожарные машины и девять спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Екатеринбурге сгорело два автомобиля. Также агентство рассказывало, что в Серове возле Вечного огня сгорел автомобиль отечественного производства. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Ночью 22 июля в Екатеринбурге на улице Мичурина сгорела иномарка Opel Insignia. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. «В 00:34 поступило сообщение о пожаре на улице Мичурина. На площади 5 квадратных метров сгорел автомобиль Opel Insignia», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасателям удалось потушить пожар за две минуты. К месту происшествия выезжало две пожарные машины и девять спасателей. Ранее URA.RU сообщало, что при пожаре в Екатеринбурге сгорело два автомобиля. Также агентство рассказывало, что в Серове возле Вечного огня сгорел автомобиль отечественного производства.