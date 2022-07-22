В Екатеринбурге отменили концерт группы Anacondaz, вместо него фанаты устроили вечеринку Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге один из поклонников творчества группы Anacondaz снял штаны и показал «козу» — жест, принятый среди любителей рок-музыки. Он сделал это во время вечеринки фанатов возле Драмтеатра. Видео с URA.RU поделился читатель.

«Один из поклонников группы разделся догола. Это кстати не просто так, это отсылочка к „флешмобу“, который бывает на концертах. Под песню „Смотри на меня“ постоянно кто-то также раздевается», — рассказывает читатель.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге отменили концерт Anacondaz, несмотря на то, что организаторы попытались спрятать его от правоохранительных органов. «Концерт по требованию МВД отменяется. Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или в каких-то еще инстанциях. А сегодня концерта не будет, и мы обязаны людей уведомить об этом. Радоваться нет повода, но и грустить мы не будем», — сказал солист группы Артем Хорев.