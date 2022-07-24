Россиян ждет уголовная ответственность за вождение без прав

25 июля 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

Это обусловлено вступлением в силу с 25 июля статьи 264.3 Уголовного кодекса РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для российских граждан с 25 июля вводится уголовная ответственность за систематическое управление автомобилем без прав. Это обусловлено вступлением в силу с 25 июля статьи 264.3 Уголовного кодекса РФ. В силу вступила часть 4 статьи 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за неоднократное управление транспортным средством водителем без прав. За это нарушителя накажут штрафом в размере от 50 000 до 100 000 рублей либо ему будут назначены обязательные работы на срок от 150 до 200 часов, передают «Известия». Кроме того, уголовная ответственность ждет водителя за управление автомобилем, трамваем и иным механическим транспортным средством, если тот лишен права управления транспортными средствами и подвергнут административному наказанию за совершение подобного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.7 КоАП РФ. Ранее сообщалось о том, что с осени дорожные камеры будут фиксировать новое нарушение ПДД — неработающие ходовые огни и фары ближнего света. За езду с выключенными фарами водители могут получить штраф 500 рублей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Для российских граждан с 25 июля вводится уголовная ответственность за систематическое управление автомобилем без прав. Это обусловлено вступлением в силу с 25 июля статьи 264.3 Уголовного кодекса РФ. В силу вступила часть 4 статьи 12.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность за неоднократное управление транспортным средством водителем без прав. За это нарушителя накажут штрафом в размере от 50 000 до 100 000 рублей либо ему будут назначены обязательные работы на срок от 150 до 200 часов, передают «Известия». Кроме того, уголовная ответственность ждет водителя за управление автомобилем, трамваем и иным механическим транспортным средством, если тот лишен права управления транспортными средствами и подвергнут административному наказанию за совершение подобного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.7 КоАП РФ. Ранее сообщалось о том, что с осени дорожные камеры будут фиксировать новое нарушение ПДД — неработающие ходовые огни и фары ближнего света. За езду с выключенными фарами водители могут получить штраф 500 рублей.