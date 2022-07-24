В момент пропажи 14-летняя девочка была одета в розовые сланцы (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры разыскивают девочку-подростка Светлану, которая прибыла в город с поселка Черниговский Агапавского района. О пропаже девочки сообщили в организации «Легион-СПАС».

«Светлана Е. 23 июля уехала с поселка Черниговский Агапавского района в город Магнитогорск. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Просьба ко всем жителям города посмотреть в парках и местах скопления молодежи», — написали в группе «Легион Спас74» во «ВКонтакте».

В момент пропажи 14-летняя девочка была одета в розовые сланцы и в черные трико и олимпийку. Особые приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы.

О местонахождении пропавшей пока ничего не известно Фото: группа «Легион Спас74» во «ВКонтакте»