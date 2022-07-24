24 июля 2022
23 июля 2022

Девочка-подросток пропала в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ребенок, подросток, дети, девочка
В момент пропажи 14-летняя девочка была одета в розовые сланцы (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры разыскивают девочку-подростка Светлану, которая прибыла в город с поселка Черниговский Агапавского района. О пропаже девочки сообщили в организации «Легион-СПАС».

«Светлана Е. 23 июля уехала с поселка Черниговский Агапавского района в город Магнитогорск. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Просьба ко всем жителям города посмотреть в парках и местах скопления молодежи», — написали в группе «Легион Спас74» во «ВКонтакте».

В момент пропажи 14-летняя девочка была одета в розовые сланцы и в черные трико и олимпийку. Особые приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы.

О местонахождении пропавшей пока ничего не известно
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры разыскивают девочку-подростка Светлану, которая прибыла в город с поселка Черниговский Агапавского района. О пропаже девочки сообщили в организации «Легион-СПАС». «Светлана Е. 23 июля уехала с поселка Черниговский Агапавского района в город Магнитогорск. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Просьба ко всем жителям города посмотреть в парках и местах скопления молодежи», — написали в группе «Легион Спас74» во «ВКонтакте». В момент пропажи 14-летняя девочка была одета в розовые сланцы и в черные трико и олимпийку. Особые приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, черные волосы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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