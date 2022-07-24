Водитель челябинского автобуса признался в наезде на школьницу

25 июля 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Автобус наехал на девочку на пешеходном переходе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тракторозаводский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса ПАЗ, обвиняемого в наезде на 10-летнюю девочку. Мужчина полностью признал вину, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «По данным следствия, 20 января 2022 года напротив дома на Бажова, 48 обвиняемый, управляя автобусом ПАЗ, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на девочку 2011 года рождения, причинив тяжкий вред ее здоровью. Вину обвиняемый признал полностью, выплатил потерпевшей 100 тысяч рублей в счет возмещения вреда», — рассказали в пресс-службе. Также родные девочки заявили гражданский иск на 50 тысяч рублей. В ходе следствия наложен арест на денежные средства на счетах обвиняемого. Работал он на предприятии ООО «Челябавтобус».

В Тракторозаводский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса ПАЗ, обвиняемого в наезде на 10-летнюю девочку. Мужчина полностью признал вину, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. «По данным следствия, 20 января 2022 года напротив дома на Бажова, 48 обвиняемый, управляя автобусом ПАЗ, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на девочку 2011 года рождения, причинив тяжкий вред ее здоровью. Вину обвиняемый признал полностью, выплатил потерпевшей 100 тысяч рублей в счет возмещения вреда», — рассказали в пресс-службе. Также родные девочки заявили гражданский иск на 50 тысяч рублей. В ходе следствия наложен арест на денежные средства на счетах обвиняемого. Работал он на предприятии ООО «Челябавтобус».