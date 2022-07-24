В команде Владислава Пинаева (справа) успокаивают: за губернатора агитируют как надо Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Вице-губернатор Свердловской области по политике Олег Чемезов высказал претензии главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, связанные с подготовкой к губернаторским выборам (намечены на сентябрь). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к резиденции главы региона, и подтвердил собеседник в окружении Чемезова.

«На прошлой неделе Чемезов на совещании, куда был приглашен Пинаев, подверг критике организацию кампаний по продвижению [губернатора Евгения] Куйвашева и выборам в думу Нижнего Тагила. Насколько я понял, кто-то из промышленников пожаловался, что никакая работа не ведется», — поделился один из источников. Другой собеседник добавил, что Пинаев сумел выкрутиться, дав понять, что «он хозяйственник, а не политтехнолог».

Подобное было и во время выборов в Госдуму и заксобрание в 2021 году. Как писало URA.RU, Куйвашев, съездив в Нижний Тагил, остался недоволен количеством агитации за «Единую Россию» и задал вопрос Пинаеву. Тот объяснил, что рекламные баннеры — зона ответственности областного политтехнологического штаба. Главу региона этот ответ тогда устроил. «Вероятно, политтехнологи Куйвашева перекладывают ответственность на Пинаева и сейчас», — предположил свидетель интриги.

Источник, близкий к администрации Нижнего Тагила, заверил, что электоральная кампания проходит в обычном режиме: «Действует единый городской штаб — по выборам губернатора и депутатов гордумы. Последнее заседание было 22 июля. И на нем присутствовали пиарщики „Евраз НТМК“ и „Уралвагонзавода“. То есть никаких противоречий нет». Сам Владислав Пинаев в разговоре с URA.RU так же указал на отсутствие поводов для критики. «Работаем», — отметил градоначальник. Чемезов воздержался от комментариев, сославшись на занятость.