Куйвашев устроил разнос в кулуарах конференции «Единой России»

Евгений Куйвашев (справа) открыл партконференцию ЕР шуткой, а закрыл — ультимативным разбором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Третий этап конференции свердловской «Единой России», больше походивший на формальность (там без споров утвердили предвыборную программу), закончился жестким разговором губернатора Евгения Куйвашева с подчиненными. На выходе из здания УрГЭУ глава региона отвел в сторону мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, чтобы обсудить впечатления от сегодняшней поездки в город (губернатор участвовал в панихиде по бывшему гендиректору «Уралвагонзавода» Николаю Малых).

В разговоре один на один Куйвашев высказал возмущение тем, что на центральных улицах Нижнего Тагила он не увидел агитации за ЕР. Пинаев объяснил начальнику, что такая проблема действительно есть, но мэрия ни при чем: места для билбордов выделены, однако областной предвыборный штаб не заполняет их.

Губернатор, передает корреспондент URA.RU, это объяснение принял и подозвал своего зама по внутренней политике Сергея Бидонько (руководит штабом). Бидонько было поручено срочно исправить ситуацию. Возможно, вечером 26 августа у Бидонько состоится еще один разговор с шефом — но уже в кабинете Куйвашева.

Источники URA.RU, близкие к оргкомитету выборов в Заксобрание и Госдуму, ранее называли Нижнетагильский округ одним из проблемных для областных властей (хотя Владислав Пинаев давал понять, что опасения приукрашены). Это иллюстрировал как минимум один эпизод: в конце апреля, во время подготовки к майским праймериз ЕР, губернатор лично вмешивался в электоральный расклад на территории. Он проводил переговоры с гендиректором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым.