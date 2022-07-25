Краевые власти наказали чиновников за нарушения при закупках

Минфин Прикамья выявил нарушения в сфере закупок и финансово-бюджетной сфере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство финансов Пермского края оштрафовало государственных и муниципальных чиновников на сотни тысяч рублей. Поводом для штрафов послужили нарушения, выявленные минфином в сфере закупок, сообщается в отчете, опубликованном на сайте министерства.

«Во втором квартале 2022 года министерством финансов Пермского края рассмотрено 76 дел об административных правонарушениях […] в отношении государственных и муниципальных заказчиков края. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, в 19 случаях назначены штрафы. Общая сумма штрафов составила 385 тысяч рублей», — сообщается на сайте

Уточняется, что среди основных допущенных нарушений, неправомерный выбор способа осуществления закупки, нарушение порядка ведения реестра контрактов, а также срока оплаты товаров, работ, услуг по контрактам или договорам. Кроме этого, минфин Прикамья рассмотрел дела об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере. В итоге виновные должностные лица были оштрафованы на 61 тысячу рублей.