Краевые власти наказали чиновников за нарушения при закупках

Министерство финансов Пермского края оштрафовало государственных и муниципальных чиновников на сотни тысяч рублей. Поводом для штрафов послужили нарушения, выявленные минфином в сфере закупок, сообщается в отчете, опубликованном на сайте министерства.
«Во втором квартале 2022 года министерством финансов Пермского края рассмотрено 76 дел об административных правонарушениях […] в отношении государственных и муниципальных заказчиков края. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, в 19 случаях назначены штрафы. Общая сумма штрафов составила 385 тысяч рублей», — сообщается на сайте
Уточняется, что среди основных допущенных нарушений, неправомерный выбор способа осуществления закупки, нарушение порядка ведения реестра контрактов, а также срока оплаты товаров, работ, услуг по контрактам или договорам. Кроме этого, минфин Прикамья рассмотрел дела об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере. В итоге виновные должностные лица были оштрафованы на 61 тысячу рублей.
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Министерство финансов Пермского края оштрафовало государственных и муниципальных чиновников на сотни тысяч рублей. Поводом для штрафов послужили нарушения, выявленные минфином в сфере закупок, сообщается в отчете, опубликованном на сайте министерства. «Во втором квартале 2022 года министерством финансов Пермского края рассмотрено 76 дел об административных правонарушениях […] в отношении государственных и муниципальных заказчиков края. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, в 19 случаях назначены штрафы. Общая сумма штрафов составила 385 тысяч рублей», — сообщается на сайте Уточняется, что среди основных допущенных нарушений, неправомерный выбор способа осуществления закупки, нарушение порядка ведения реестра контрактов, а также срока оплаты товаров, работ, услуг по контрактам или договорам. Кроме этого, минфин Прикамья рассмотрел дела об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере. В итоге виновные должностные лица были оштрафованы на 61 тысячу рублей.