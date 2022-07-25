В Копейск едут Хабиб, группа «Мираж» и Анна Грейс

26 июля 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Приглашенные звезды поздравят город с юбилеем Фото: Дарья Попова © URA.RU В Копейск (Челябинская область) на юбилейный День города пригласили выступить звезду из TikTok, автора хита «Ягода-малинка» Хабиба (настоящее имя Хабиб Шарипов), золотой состав группы «Мираж» и Анну Грейс. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии города. «В этом году, в конце августа, Копейск отметит 115-летие. В честь Дня города и Дня шахтера для жителей выступят певец Хабиб, золотой состав группы „Мираж“ и исполнительница Анна Грейс», — сообщили URA.RU в администрации. Ранее Хабибу пришлось убегать от сотни фанатов после выступления в Краснотурьинске (Свердловская область). Певец спускался со сцены после выступления и свердловчане, завидев кумира, бросились к нему. Тиктокеру пришлось убегать от сотни фанатов, желающих сделать с певцом фотографию на память.

В Копейск (Челябинская область) на юбилейный День города пригласили выступить звезду из TikTok, автора хита «Ягода-малинка» Хабиба (настоящее имя Хабиб Шарипов), золотой состав группы «Мираж» и Анну Грейс. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии города. «В этом году, в конце августа, Копейск отметит 115-летие. В честь Дня города и Дня шахтера для жителей выступят певец Хабиб, золотой состав группы „Мираж“ и исполнительница Анна Грейс», — сообщили URA.RU в администрации. Ранее Хабибу пришлось убегать от сотни фанатов после выступления в Краснотурьинске (Свердловская область). Певец спускался со сцены после выступления и свердловчане, завидев кумира, бросились к нему. Тиктокеру пришлось убегать от сотни фанатов, желающих сделать с певцом фотографию на память.