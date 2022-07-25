25 июля 2022

В Копейск едут Хабиб, группа «Мираж» и Анна Грейс

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Концерт группы Tesla Boy в «Доме Печати». Екатеринбург, концерт, музыкант, вокал, певец, солист
Приглашенные звезды поздравят город с юбилеем Фото:

В Копейск (Челябинская область) на юбилейный День города пригласили выступить звезду из TikTok, автора хита «Ягода-малинка» Хабиба (настоящее имя Хабиб Шарипов), золотой состав группы «Мираж» и Анну Грейс. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии города.

«В этом году, в конце августа, Копейск отметит 115-летие. В честь Дня города и Дня шахтера для жителей выступят певец Хабиб, золотой состав группы „Мираж“ и исполнительница Анна Грейс», — сообщили URA.RU в администрации.

Ранее Хабибу пришлось убегать от сотни фанатов после выступления в Краснотурьинске (Свердловская область). Певец спускался со сцены после выступления и свердловчане, завидев кумира, бросились к нему. Тиктокеру пришлось убегать от сотни фанатов, желающих сделать с певцом фотографию на память.

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В Копейск (Челябинская область) на юбилейный День города пригласили выступить звезду из TikTok, автора хита «Ягода-малинка» Хабиба (настоящее имя Хабиб Шарипов), золотой состав группы «Мираж» и Анну Грейс. Информацию об этом URA.RU подтвердили в мэрии города. «В этом году, в конце августа, Копейск отметит 115-летие. В честь Дня города и Дня шахтера для жителей выступят певец Хабиб, золотой состав группы „Мираж“ и исполнительница Анна Грейс», — сообщили URA.RU в администрации. Ранее Хабибу пришлось убегать от сотни фанатов после выступления в Краснотурьинске (Свердловская область). Певец спускался со сцены после выступления и свердловчане, завидев кумира, бросились к нему. Тиктокеру пришлось убегать от сотни фанатов, желающих сделать с певцом фотографию на память.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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