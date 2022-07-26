Музыкант Вадим Самойлов сдал документы, чтобы стать депутатом. Фото

27 июля 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Лидер «Агаты Кристи» планирует стать депутатом гордумы Асбеста Фото: читатель URA.RU Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сдал все документы для выдвижения на пост депутата гордумы Асбеста (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили представители певца. «Вадим Самойлов сегодня собрал все необходимые подписи и сдал все документы на выдвижение», — рассказали собеседники. Музыкант решил стать депутатом гордумы Асбеста, его уже зарегистрировали как самовыдвиженца. Ранее в интервью URA.RU музыкант рассказал, что планирует создать в Свердловской области сеть лабораторий и фестиваль COLABA. «Я сам из Асбеста и знаю, как живется в моногородах. Там почти нечем заняться, молодежь уезжает. Нужно создать условия, чтобы можно было развиваться и самовыражаться на местах», — рассказывал Самойлов. Вадим Самойлов долгое время жил в Асбесте Фото: читатель URA.RU

Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сдал все документы для выдвижения на пост депутата гордумы Асбеста (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили представители певца. «Вадим Самойлов сегодня собрал все необходимые подписи и сдал все документы на выдвижение», — рассказали собеседники. Музыкант решил стать депутатом гордумы Асбеста, его уже зарегистрировали как самовыдвиженца. Ранее в интервью URA.RU музыкант рассказал, что планирует создать в Свердловской области сеть лабораторий и фестиваль COLABA. «Я сам из Асбеста и знаю, как живется в моногородах. Там почти нечем заняться, молодежь уезжает. Нужно создать условия, чтобы можно было развиваться и самовыражаться на местах», — рассказывал Самойлов.