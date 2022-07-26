26 июля 2022

Музыкант Вадим Самойлов сдал документы, чтобы стать депутатом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидер «Агаты Кристи» планирует стать депутатом гордумы Асбеста Фото:

Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сдал все документы для выдвижения на пост депутата гордумы Асбеста (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили представители певца.

«Вадим Самойлов сегодня собрал все необходимые подписи и сдал все документы на выдвижение», — рассказали собеседники. Музыкант решил стать депутатом гордумы Асбеста, его уже зарегистрировали как самовыдвиженца.

Ранее в интервью URA.RU музыкант рассказал, что планирует создать в Свердловской области сеть лабораторий и фестиваль COLABA. «Я сам из Асбеста и знаю, как живется в моногородах. Там почти нечем заняться, молодежь уезжает. Нужно создать условия, чтобы можно было развиваться и самовыражаться на местах», — рассказывал Самойлов.

Вадим Самойлов долгое время жил в Асбесте
Фото:

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Музыкант и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов сдал все документы для выдвижения на пост депутата гордумы Асбеста (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщили представители певца. «Вадим Самойлов сегодня собрал все необходимые подписи и сдал все документы на выдвижение», — рассказали собеседники. Музыкант решил стать депутатом гордумы Асбеста, его уже зарегистрировали как самовыдвиженца. Ранее в интервью URA.RU музыкант рассказал, что планирует создать в Свердловской области сеть лабораторий и фестиваль COLABA. «Я сам из Асбеста и знаю, как живется в моногородах. Там почти нечем заняться, молодежь уезжает. Нужно создать условия, чтобы можно было развиваться и самовыражаться на местах», — рассказывал Самойлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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