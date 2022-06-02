02 июня 2022

Бывший пермский министр лишился работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание правительства Пермского края. Пермь, торчинский вячеслав
Вячеслав Торчинский в данный момент безработный Фото:

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский покинул должность директора Самарского академического театра драмы имени Горького. В этой должности он проработал около трех месяцев, сообщают местные СМИ.

«Он покинул должность по собственному желанию. Вячеслав Торчинский возглавил театр в марте этого года и проработал в должности не более трех месяцев», — пишет «Ъ-Волга». Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до экс-министра, он не ответил на звонки.

Вячеслав Торчинский — бывший директор рекламного агентства «Новая волна». В разные годы руководил краевым автономным учреждением «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики», работал начальником департамента культуры и молодежной политики Перми. С 2018 по 2021 год возглавлял министерство культуры Пермского края. После чего, был назначен директором Самарского театра.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский покинул должность директора Самарского академического театра драмы имени Горького. В этой должности он проработал около трех месяцев, сообщают местные СМИ. «Он покинул должность по собственному желанию. Вячеслав Торчинский возглавил театр в марте этого года и проработал в должности не более трех месяцев», — пишет «Ъ-Волга». Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до экс-министра, он не ответил на звонки. Вячеслав Торчинский — бывший директор рекламного агентства «Новая волна». В разные годы руководил краевым автономным учреждением «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики», работал начальником департамента культуры и молодежной политики Перми. С 2018 по 2021 год возглавлял министерство культуры Пермского края. После чего, был назначен директором Самарского театра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...