Бывший пермский министр лишился работы

Вячеслав Торчинский в данный момент безработный Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский покинул должность директора Самарского академического театра драмы имени Горького. В этой должности он проработал около трех месяцев, сообщают местные СМИ.

«Он покинул должность по собственному желанию. Вячеслав Торчинский возглавил театр в марте этого года и проработал в должности не более трех месяцев», — пишет «Ъ-Волга». Корреспонденту URA.RU не удалось дозвониться до экс-министра, он не ответил на звонки.

Вячеслав Торчинский — бывший директор рекламного агентства «Новая волна». В разные годы руководил краевым автономным учреждением «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики», работал начальником департамента культуры и молодежной политики Перми. С 2018 по 2021 год возглавлял министерство культуры Пермского края. После чего, был назначен директором Самарского театра.