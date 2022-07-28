На «Таганае» осадков выпадает в два раза больше, чем в Челябинске Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) на национальный парк «Таганай» обрушился ливень. Как URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, в такую погоду туристам стоит помнить о скользких камнях.

«Ливень прошел на „Таганае“ 27 июля, но, судя по погоде утра пятницы, сегодня картина будет аналогичной. Каждый сам для себя решает, идти ли ему в поход в дождливую погоду, следует помнить о дополнительных мерах предосторожности: камней на пути встретится много, и они скользкие», — рассказали URA.RU в пресс-службе нацпарка.

Ливень попал в объектив камеры дежурного на метеостанции. Сотрудник нацпарка заснял, как дождь поливает горы высотой 1146 метров над уровнем моря. По данным сводок метеостанции, работавшей на вершине «Таганая» до 2005 года, в среднем за год здесь выпадает 936 миллиметров осадков. При этом в Златоусте — 624 миллиметра, в Челябинске — 402.

Специалисты отметили, что в некоторые годы эта цифра выше. Она может превышать отметку в тысячу миллиметров. Самыми обильными на осадки являются июль и август. Однако дожди не отпугивают туристов. Неделей ранее в нацпарке побывало 10 тысяч человек.