Проехать в маршруте №10 в троллейбусе Челябинска можно бесплатно
В троллейбусе, следующем по маршруту №10 в Челябинске, установлена табличка «Бесплатный проезд». Об этом сообщил URA.RU очевидец. В управлении транспорта администрации Челябинска рассказали причину появления данной таблички.
«Не хватает кондукторов. Водители не все готовы работать с кассой. Пока знаем только об одной машине, которая чаше всего и работает на 10 маршруте троллейбуса, иногда на 25», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Ранее стало известно о том, что в Челябинске с 10 августа повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Проездной билет на месяц станет на 300 рублей дешевле, по остальным позициям ожидается подорожание.
На маршруте не хватает кондукторов
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