30 июля 2022
29 июля 2022

Челябинский троллейбус бесплатно катает пассажиров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатный проезд. Челябинск
Проехать в маршруте №10 в троллейбусе Челябинска можно бесплатно Фото:

В троллейбусе, следующем по маршруту №10 в Челябинске, установлена табличка «Бесплатный проезд». Об этом сообщил URA.RU очевидец. В управлении транспорта администрации Челябинска рассказали причину появления данной таблички.

«Не хватает кондукторов. Водители не все готовы работать с кассой. Пока знаем только об одной машине, которая чаше всего и работает на 10 маршруте троллейбуса, иногда на 25», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что в Челябинске с 10 августа повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Проездной билет на месяц станет на 300 рублей дешевле, по остальным позициям ожидается подорожание.

Бесплатный проезд. Челябинск
На маршруте не хватает кондукторов
Фото:
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В троллейбусе, следующем по маршруту №10 в Челябинске, установлена табличка «Бесплатный проезд». Об этом сообщил URA.RU очевидец. В управлении транспорта администрации Челябинска рассказали причину появления данной таблички. «Не хватает кондукторов. Водители не все готовы работать с кассой. Пока знаем только об одной машине, которая чаше всего и работает на 10 маршруте троллейбуса, иногда на 25», — уточнили URA.RU в ведомстве. Ранее стало известно о том, что в Челябинске с 10 августа повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Проездной билет на месяц станет на 300 рублей дешевле, по остальным позициям ожидается подорожание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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