Челябинский троллейбус бесплатно катает пассажиров. Фото

31 июля 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Проехать в маршруте №10 в троллейбусе Челябинска можно бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В троллейбусе, следующем по маршруту №10 в Челябинске, установлена табличка «Бесплатный проезд». Об этом сообщил URA.RU очевидец. В управлении транспорта администрации Челябинска рассказали причину появления данной таблички. «Не хватает кондукторов. Водители не все готовы работать с кассой. Пока знаем только об одной машине, которая чаше всего и работает на 10 маршруте троллейбуса, иногда на 25», — уточнили URA.RU в ведомстве. Ранее стало известно о том, что в Челябинске с 10 августа повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Проездной билет на месяц станет на 300 рублей дешевле, по остальным позициям ожидается подорожание. На маршруте не хватает кондукторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В троллейбусе, следующем по маршруту №10 в Челябинске, установлена табличка «Бесплатный проезд». Об этом сообщил URA.RU очевидец. В управлении транспорта администрации Челябинска рассказали причину появления данной таблички. «Не хватает кондукторов. Водители не все готовы работать с кассой. Пока знаем только об одной машине, которая чаше всего и работает на 10 маршруте троллейбуса, иногда на 25», — уточнили URA.RU в ведомстве. Ранее стало известно о том, что в Челябинске с 10 августа повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Проездной билет на месяц станет на 300 рублей дешевле, по остальным позициям ожидается подорожание.