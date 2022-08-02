Страна НАТО просит снять часть санкций против РФ

Болгарские работодатели настаивают на возобновлении отношений с Россией Фото: media.gazprom-neft.ru

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ассоциация организаций работодателей Болгарии, объединяющая бизнес-организации, настаивает на возобновлении поставок газа из России, которые были прекращены из-за санкций. Об этом сообщалось на болгарской радиостанции BNR. Сама Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года.

«Работодатели настаивают на возобновлении поставок по действующему контракту с российской стороной. Они считают, что [российский газ] не имеет альтернативы», — говорится в информации, которая опубликована на официальном сайте радиостанции.