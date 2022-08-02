Страна НАТО просит снять часть санкций против РФ

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, газпром, нефтедобыча
Болгарские работодатели настаивают на возобновлении отношений с Россией Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Ассоциация организаций работодателей Болгарии, объединяющая бизнес-организации, настаивает на возобновлении поставок газа из России, которые были прекращены из-за санкций. Об этом сообщалось на болгарской радиостанции BNR. Сама Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года.

«Работодатели настаивают на возобновлении поставок по действующему контракту с российской стороной. Они считают, что [российский газ] не имеет альтернативы», — говорится в информации, которая опубликована на официальном сайте радиостанции.

Страны Запада ввели экономические и логистические санкции против России из-за проведения вынужденной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В ответ на это российские власти составили список недружественных стран и заявили, что теперь они должны покупать российские энергоресурсы за рубли. Часть стран из-за этого отказалась покупать российский газ, и мировые цены на него выросли. Так, июльский рост среднемесячной биржевой цены на природный газ в Европе составил почти 50%, уточняет MK.RU. В июне стоимость газа составляла 1180 долларов за тысячу кубометров, а в июле — от 1530 до 2385 долларов США, дополняет Life.

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Ассоциация организаций работодателей Болгарии, объединяющая бизнес-организации, настаивает на возобновлении поставок газа из России, которые были прекращены из-за санкций. Об этом сообщалось на болгарской радиостанции BNR. Сама Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года. «Работодатели настаивают на возобновлении поставок по действующему контракту с российской стороной. Они считают, что [российский газ] не имеет альтернативы», — говорится в информации, которая опубликована на официальном сайте радиостанции. Страны Запада ввели экономические и логистические санкции против России из-за проведения вынужденной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В ответ на это российские власти составили список недружественных стран и заявили, что теперь они должны покупать российские энергоресурсы за рубли. Часть стран из-за этого отказалась покупать российский газ, и мировые цены на него выросли. Так, июльский рост среднемесячной биржевой цены на природный газ в Европе составил почти 50%, уточняет MK.RU. В июне стоимость газа составляла 1180 долларов за тысячу кубометров, а в июле — от 1530 до 2385 долларов США, дополняет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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