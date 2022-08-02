Страна НАТО просит снять часть санкций против РФ

Ассоциация организаций работодателей Болгарии, объединяющая бизнес-организации, настаивает на возобновлении поставок газа из России, которые были прекращены из-за санкций. Об этом сообщалось на болгарской радиостанции BNR. Сама Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года.
«Работодатели настаивают на возобновлении поставок по действующему контракту с российской стороной. Они считают, что [российский газ] не имеет альтернативы», — говорится в информации, которая опубликована на официальном сайте радиостанции.
Страны Запада ввели экономические и логистические санкции против России из-за проведения вынужденной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В ответ на это российские власти составили список недружественных стран и заявили, что теперь они должны покупать российские энергоресурсы за рубли. Часть стран из-за этого отказалась покупать российский газ, и мировые цены на него выросли. Так, июльский рост среднемесячной биржевой цены на природный газ в Европе составил почти 50%, уточняет MK.RU. В июне стоимость газа составляла 1180 долларов за тысячу кубометров, а в июле — от 1530 до 2385 долларов США, дополняет Life.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»
Ассоциация организаций работодателей Болгарии, объединяющая бизнес-организации, настаивает на возобновлении поставок газа из России, которые были прекращены из-за санкций. Об этом сообщалось на болгарской радиостанции BNR. Сама Болгария является членом Североатлантического альянса с 2004 года. «Работодатели настаивают на возобновлении поставок по действующему контракту с российской стороной. Они считают, что [российский газ] не имеет альтернативы», — говорится в информации, которая опубликована на официальном сайте радиостанции. Страны Запада ввели экономические и логистические санкции против России из-за проведения вынужденной спецоперации на Украине, которая началась 24 февраля. В ответ на это российские власти составили список недружественных стран и заявили, что теперь они должны покупать российские энергоресурсы за рубли. Часть стран из-за этого отказалась покупать российский газ, и мировые цены на него выросли. Так, июльский рост среднемесячной биржевой цены на природный газ в Европе составил почти 50%, уточняет MK.RU. В июне стоимость газа составляла 1180 долларов за тысячу кубометров, а в июле — от 1530 до 2385 долларов США, дополняет Life.