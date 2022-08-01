01 августа 2022

Владелец «Баден-Бадена» построит гостиницу в Челябинской области

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Баден-Баден. Екатеринбург, баден-баден, баден
Евгений Кононов построит гостиничный корпус рядом с озером Еткуль Фото:

Предприниматель Евгений Кононов (Владелец сети термальных комплексов «Баден-Баден» — прим.ред) построит гостиничный корпус рядом с озером Еткуль в Челябинской области. Апартаменты появятся на территории уже существующего курорта.

Согласно данным, размещенным на сайте Единого государственного реестра заключений, проектная документация гостиничного корпуса получила положительное заключение. Редакция агентства обратилась за комментарием к владельцу сети термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову. На звонок корреспондента бизнесмен не ответил.

Ранее агентство писало, что в феврале госэкспертиза отклонила проект строительства «Баден-Бадена» на Шарташе. Это было связано с несоответствием стройки экологическому законодательству. Однако планы по проекту одобрял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Предприниматель Евгений Кононов (Владелец сети термальных комплексов «Баден-Баден» — прим.ред) построит гостиничный корпус рядом с озером Еткуль в Челябинской области. Апартаменты появятся на территории уже существующего курорта. Согласно данным, размещенным на сайте Единого государственного реестра заключений, проектная документация гостиничного корпуса получила положительное заключение. Редакция агентства обратилась за комментарием к владельцу сети термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову. На звонок корреспондента бизнесмен не ответил. Ранее агентство писало, что в феврале госэкспертиза отклонила проект строительства «Баден-Бадена» на Шарташе. Это было связано с несоответствием стройки экологическому законодательству. Однако планы по проекту одобрял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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