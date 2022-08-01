Владелец «Баден-Бадена» построит гостиницу в Челябинской области

Предприниматель Евгений Кононов (Владелец сети термальных комплексов «Баден-Баден» — прим.ред) построит гостиничный корпус рядом с озером Еткуль в Челябинской области. Апартаменты появятся на территории уже существующего курорта.
Согласно данным, размещенным на сайте Единого государственного реестра заключений, проектная документация гостиничного корпуса получила положительное заключение. Редакция агентства обратилась за комментарием к владельцу сети термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову. На звонок корреспондента бизнесмен не ответил.
Ранее агентство писало, что в феврале госэкспертиза отклонила проект строительства «Баден-Бадена» на Шарташе. Это было связано с несоответствием стройки экологическому законодательству. Однако планы по проекту одобрял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Предприниматель Евгений Кононов (Владелец сети термальных комплексов «Баден-Баден» — прим.ред) построит гостиничный корпус рядом с озером Еткуль в Челябинской области. Апартаменты появятся на территории уже существующего курорта. Согласно данным, размещенным на сайте Единого государственного реестра заключений, проектная документация гостиничного корпуса получила положительное заключение. Редакция агентства обратилась за комментарием к владельцу сети термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову. На звонок корреспондента бизнесмен не ответил. Ранее агентство писало, что в феврале госэкспертиза отклонила проект строительства «Баден-Бадена» на Шарташе. Это было связано с несоответствием стройки экологическому законодательству. Однако планы по проекту одобрял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.