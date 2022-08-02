В ХМАО мэрия вмешалась в скандал с вывеской цвета флага Украины

03 августа 2022 в 13:57 Размер текста - 17 +

В мэрии просят не нагнетать обстановку из-за вывески Фото: Официальный сайт президента Украины В мэрию Сургута пригласили на беседу общественника Эдуарда Чуприну, открыто критикующего вывеску офис-центра «Самбор» выкрашенную в цвета украинского флага. Об этом URA.RU рассказал сам общественник. «В мэрии попросили не нагнетать ситуацию вокруг этого объекта. Они сами [чиновники] ничего критичного в ней не видят. Мол, нет законных оснований для ее демонтажа. При этом я им предложил провести в городе референдум по этому поводу. Собрать заседание думы и пригласить туда ветеранов, узнать хотя бы их позицию. Обещали поговорить с председателем думы по этому поводу», — сообщил Чуприна. В мэрии Сургута корреспонденту URA.RU подтвердили, что встреча с общественником была. При этом в администрации отметили, что встреча не носила официальный характер. «Ситуация многих волнует, и мы, как представители администрации, не можем оставаться в стороне. За ситуацией следим с самого начала. Общаемся как с Чуприной, решение которого участвовать в СВО [специальной военной операции на Украине] в качестве добровольца мы высоко ценим и уважаем, так и с владельцем офис-центра Владимиром Самборским. Необходимо сделать все возможное, чтобы конфликт не отразился на жителях города», — сообщили в администрации Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины. Неизвестные забрались на крышу пятиэтажного офис-центра «Самбор» и перекрасили вывеску в зеленый цвет.

В мэрию Сургута пригласили на беседу общественника Эдуарда Чуприну, открыто критикующего вывеску офис-центра «Самбор» выкрашенную в цвета украинского флага. Об этом URA.RU рассказал сам общественник. «В мэрии попросили не нагнетать ситуацию вокруг этого объекта. Они сами [чиновники] ничего критичного в ней не видят. Мол, нет законных оснований для ее демонтажа. При этом я им предложил провести в городе референдум по этому поводу. Собрать заседание думы и пригласить туда ветеранов, узнать хотя бы их позицию. Обещали поговорить с председателем думы по этому поводу», — сообщил Чуприна. В мэрии Сургута корреспонденту URA.RU подтвердили, что встреча с общественником была. При этом в администрации отметили, что встреча не носила официальный характер. «Ситуация многих волнует, и мы, как представители администрации, не можем оставаться в стороне. За ситуацией следим с самого начала. Общаемся как с Чуприной, решение которого участвовать в СВО [специальной военной операции на Украине] в качестве добровольца мы высоко ценим и уважаем, так и с владельцем офис-центра Владимиром Самборским. Необходимо сделать все возможное, чтобы конфликт не отразился на жителях города», — сообщили в администрации Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте закрасили вывеску с цветами флага Украины. Неизвестные забрались на крышу пятиэтажного офис-центра «Самбор» и перекрасили вывеску в зеленый цвет.