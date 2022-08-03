Пермяк замерз на улице и решил ограбить соседние дома

Пермяк залез в два загородных дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березниках (Пермский край) полицейские поймали мужчину, который ограбил два загородных дома, объяснив это тем, что ему было холодно в шортах. Подробности странной истории рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Мужчина поссорился со своей знакомой и отправился пешком домой. Ушел от нее в одних шортах. Замерз по дороге и решил залезть в дом, чтобы найти одежду», — приводят слова налетчика в пресс-службе ведомства.

Однако брать он стал не одежду, а дорогую технику. В чужую кожаную сумку он сложил найденный ноутбук, сотовый телефон и шуруповерт. Стоимость похищенного — 260 тысяч рублей. Его за этими действиями застал хозяин дома. Налетчик нанес хозяину дома удар ножом в шею и сбежал. После этого в другом доме он похитил музыкальную колонку стоимостью 8,5 тысяч рублей.

Сотрудник уголовного розыска задержал мужчину. Налетчик был пьян. Все похищенное вернули потерпевшим. Нападавшего заключили под стражу. Следствием отдела МВД России по Березниковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Грабеж». Подозреваемым оказался неоднократно судимый 45-летний местный житель.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк с автоматом Калашникова ограбил магазин. Мужчина хотел украсть деньги из кассы.