30 июня 2022

Пермяк с автоматом Калашникова ограбил магазин. Видео

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Оружие и патроны. Челябинск, автомат калашникова, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, карабин, сайга, бойня
Мужчина похитил полторы тысячи рублей Фото:

Житель Пермского края осужден за разбойное нападение на магазин с оружием в руках. Видео нападения опубликовали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Осенью 2021 года житель Александровска (Пермский край), надев футболку в качестве маски, перчатки и, вооружившись автоматом Калашникова, зашел в местный магазин продуктов. На момент нападения в магазине находилось три человека. Продавцы успели выбежать на улицу через запасной выход, а покупательница — нет. «Злоумышленник схватил покупательницу за руку и вместе с ней под угрозой применения оружия прошел в подсобку, где похитил из ящика стола полторы тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина также пытался вскрыть кассовый аппарат, чтобы украсть деньги и оттуда, но у него ничего не вышло и он сбежал из магазина. Сотрудники полиции раскрыли преступление и нашли нападавшего, им оказался 26-летний мужчина. Следующие 6 лет он проведет в колонии строго режима.

Ранее URA.RU сообщало о приговоре, который вынесли пермской молодежной банде. Трое несовершеннолетних парней совершили серию краж.

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Житель Пермского края осужден за разбойное нападение на магазин с оружием в руках. Видео нападения опубликовали в ГУ МВД по Пермскому краю. Осенью 2021 года житель Александровска (Пермский край), надев футболку в качестве маски, перчатки и, вооружившись автоматом Калашникова, зашел в местный магазин продуктов. На момент нападения в магазине находилось три человека. Продавцы успели выбежать на улицу через запасной выход, а покупательница — нет. «Злоумышленник схватил покупательницу за руку и вместе с ней под угрозой применения оружия прошел в подсобку, где похитил из ящика стола полторы тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства. Мужчина также пытался вскрыть кассовый аппарат, чтобы украсть деньги и оттуда, но у него ничего не вышло и он сбежал из магазина. Сотрудники полиции раскрыли преступление и нашли нападавшего, им оказался 26-летний мужчина. Следующие 6 лет он проведет в колонии строго режима. Ранее URA.RU сообщало о приговоре, который вынесли пермской молодежной банде. Трое несовершеннолетних парней совершили серию краж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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