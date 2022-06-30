Мужчина похитил полторы тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Пермского края осужден за разбойное нападение на магазин с оружием в руках. Видео нападения опубликовали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Осенью 2021 года житель Александровска (Пермский край), надев футболку в качестве маски, перчатки и, вооружившись автоматом Калашникова, зашел в местный магазин продуктов. На момент нападения в магазине находилось три человека. Продавцы успели выбежать на улицу через запасной выход, а покупательница — нет. «Злоумышленник схватил покупательницу за руку и вместе с ней под угрозой применения оружия прошел в подсобку, где похитил из ящика стола полторы тысячи рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина также пытался вскрыть кассовый аппарат, чтобы украсть деньги и оттуда, но у него ничего не вышло и он сбежал из магазина. Сотрудники полиции раскрыли преступление и нашли нападавшего, им оказался 26-летний мужчина. Следующие 6 лет он проведет в колонии строго режима.

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