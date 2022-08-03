Четыре силовика получили высокие посты в Челябинской области

04 августа 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Сергей Чеурин (на фото) назначен прокурором Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Генпрокурор России Игорь Краснов назначил сразу несколько прокуроров на вакантные должности в Челябинской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в прокуратуре региона. «Прокурором Копейска назначен Сергей Чеурин, занимавший должность прокурора Карталов, прокурором Аргаяшского района стал Курмангазы Уруспаев, который занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности прокурора, прокурором Центрального района Челябинска назначен Михаил Калита, занимавший аналогичный пост в Сатке. Кроме того, прокурором Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах назначен Максим Грачев, занимавший пост прокурора Карабаша», — рассказали в прокуратуре. Все силовики назначены на пятилетний срок. В прокуратуре области отметили, что все четверо проходят службу в органах прокуратуры длительное время. Они являются профессионально подготовленными, юридически грамотными, ответственными и дисциплинированными работниками. Обладают необходимыми теоретическими знаниями, практическим опытом, организаторскими качествами, принципиальны в решении вопросов. В коллективе пользуются уважением и авторитетом.

Генпрокурор России Игорь Краснов назначил сразу несколько прокуроров на вакантные должности в Челябинской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в прокуратуре региона. «Прокурором Копейска назначен Сергей Чеурин, занимавший должность прокурора Карталов, прокурором Аргаяшского района стал Курмангазы Уруспаев, который занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности прокурора, прокурором Центрального района Челябинска назначен Михаил Калита, занимавший аналогичный пост в Сатке. Кроме того, прокурором Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах назначен Максим Грачев, занимавший пост прокурора Карабаша», — рассказали в прокуратуре. Все силовики назначены на пятилетний срок. В прокуратуре области отметили, что все четверо проходят службу в органах прокуратуры длительное время. Они являются профессионально подготовленными, юридически грамотными, ответственными и дисциплинированными работниками. Обладают необходимыми теоретическими знаниями, практическим опытом, организаторскими качествами, принципиальны в решении вопросов. В коллективе пользуются уважением и авторитетом.