03 августа 2022

Четыре силовика получили высокие посты в Челябинской области

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Репортаж об убийстве жены депутатом, главврачом Азатом Зариповым. Челябинская область. Карталы, поселок Локомотивный, прокурор, чеурин сергей
Сергей Чеурин (на фото) назначен прокурором Копейска Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Генпрокурор России Игорь Краснов назначил сразу несколько прокуроров на вакантные должности в Челябинской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в прокуратуре региона.

«Прокурором Копейска назначен Сергей Чеурин, занимавший должность прокурора Карталов, прокурором Аргаяшского района стал Курмангазы Уруспаев, который занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности прокурора, прокурором Центрального района Челябинска назначен Михаил Калита, занимавший аналогичный пост в Сатке. Кроме того, прокурором Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах назначен Максим Грачев, занимавший пост прокурора Карабаша», — рассказали в прокуратуре.

Все силовики назначены на пятилетний срок. В прокуратуре области отметили, что все четверо проходят службу в органах прокуратуры длительное время. Они являются профессионально подготовленными, юридически грамотными, ответственными и дисциплинированными работниками. Обладают необходимыми теоретическими знаниями, практическим опытом, организаторскими качествами, принципиальны в решении вопросов. В коллективе пользуются уважением и авторитетом.

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Генпрокурор России Игорь Краснов назначил сразу несколько прокуроров на вакантные должности в Челябинской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в прокуратуре региона. «Прокурором Копейска назначен Сергей Чеурин, занимавший должность прокурора Карталов, прокурором Аргаяшского района стал Курмангазы Уруспаев, который занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности прокурора, прокурором Центрального района Челябинска назначен Михаил Калита, занимавший аналогичный пост в Сатке. Кроме того, прокурором Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах назначен Максим Грачев, занимавший пост прокурора Карабаша», — рассказали в прокуратуре. Все силовики назначены на пятилетний срок. В прокуратуре области отметили, что все четверо проходят службу в органах прокуратуры длительное время. Они являются профессионально подготовленными, юридически грамотными, ответственными и дисциплинированными работниками. Обладают необходимыми теоретическими знаниями, практическим опытом, организаторскими качествами, принципиальны в решении вопросов. В коллективе пользуются уважением и авторитетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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