Четыре силовика получили высокие посты в Челябинской области

Генпрокурор России Игорь Краснов назначил сразу несколько прокуроров на вакантные должности в Челябинской области. Информацию об этом URA.RU подтвердили в прокуратуре региона.
«Прокурором Копейска назначен Сергей Чеурин, занимавший должность прокурора Карталов, прокурором Аргаяшского района стал Курмангазы Уруспаев, который занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности прокурора, прокурором Центрального района Челябинска назначен Михаил Калита, занимавший аналогичный пост в Сатке. Кроме того, прокурором Челябинской прокуратуры по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах назначен Максим Грачев, занимавший пост прокурора Карабаша», — рассказали в прокуратуре.
Все силовики назначены на пятилетний срок. В прокуратуре области отметили, что все четверо проходят службу в органах прокуратуры длительное время. Они являются профессионально подготовленными, юридически грамотными, ответственными и дисциплинированными работниками. Обладают необходимыми теоретическими знаниями, практическим опытом, организаторскими качествами, принципиальны в решении вопросов. В коллективе пользуются уважением и авторитетом.
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