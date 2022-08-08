Пермяк создал угрозу массовой гибели свиней

09 августа 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Свиньи живут на свободном выгуле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В селе Губаны Куединского городского округа (Пермский край) местный житель содержит свиней с нарушениями всевозможных ветеринарных правил. Это создает угрозу распространения африканской чумы свиней, что может привести к массовой гибели животных. Подробности сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В июне к нам поступило обращение от жителей села Губаны о нарушении правил содержания свиней в личном подсобном хозяйстве. В ходе инспекционного визита было установлено, что гражданин содержит пять голов свиней, находящихся на свободном выгуле, не под навесами, исключающими контакт свиней с другими животными, включая птиц. Навоз не убирается, не складируется на площадке для биотермического обеззараживания», — сообщили в надзорном органе. Кроме того, эти свиньи не учтены и не идентифицированы. Документов о вакцинации нет, как и плана по диагностике и выявлению инфекционных заболеваний. Выявленные факты свидетельствуют о нарушении ветеринарных правил. Такое содержание свиней может привести к заражению других животных. В отношении жителя было возбуждено дело об административном нарушении и назначен штраф — 500 рублей. Кроме того, мужчине необходимо устранить все нарушения. Ранее URA.RU рассказывало, что прикамский бизнесмен планирует модернизировать производственные мощности Пермского свинокомплекса. На обновленном производстве будут разводить не только свиней, но и крупный рогатый скот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Губаны Куединского городского округа (Пермский край) местный житель содержит свиней с нарушениями всевозможных ветеринарных правил. Это создает угрозу распространения африканской чумы свиней, что может привести к массовой гибели животных. Подробности сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В июне к нам поступило обращение от жителей села Губаны о нарушении правил содержания свиней в личном подсобном хозяйстве. В ходе инспекционного визита было установлено, что гражданин содержит пять голов свиней, находящихся на свободном выгуле, не под навесами, исключающими контакт свиней с другими животными, включая птиц. Навоз не убирается, не складируется на площадке для биотермического обеззараживания», — сообщили в надзорном органе. Кроме того, эти свиньи не учтены и не идентифицированы. Документов о вакцинации нет, как и плана по диагностике и выявлению инфекционных заболеваний. Выявленные факты свидетельствуют о нарушении ветеринарных правил. Такое содержание свиней может привести к заражению других животных. В отношении жителя было возбуждено дело об административном нарушении и назначен штраф — 500 рублей. Кроме того, мужчине необходимо устранить все нарушения. Ранее URA.RU рассказывало, что прикамский бизнесмен планирует модернизировать производственные мощности Пермского свинокомплекса. На обновленном производстве будут разводить не только свиней, но и крупный рогатый скот.