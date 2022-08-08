08 августа 2022

Пермяк создал угрозу массовой гибели свиней

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, свинья, кабанчик
Свиньи живут на свободном выгуле Фото:

В селе Губаны Куединского городского округа (Пермский край) местный житель содержит свиней с нарушениями всевозможных ветеринарных правил. Это создает угрозу распространения африканской чумы свиней, что может привести к массовой гибели животных. Подробности сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В июне к нам поступило обращение от жителей села Губаны о нарушении правил содержания свиней в личном подсобном хозяйстве. В ходе инспекционного визита было установлено, что гражданин содержит пять голов свиней, находящихся на свободном выгуле, не под навесами, исключающими контакт свиней с другими животными, включая птиц. Навоз не убирается, не складируется на площадке для биотермического обеззараживания», — сообщили в надзорном органе.

Кроме того, эти свиньи не учтены и не идентифицированы. Документов о вакцинации нет, как и плана по диагностике и выявлению инфекционных заболеваний. Выявленные факты свидетельствуют о нарушении ветеринарных правил. Такое содержание свиней может привести к заражению других животных. В отношении жителя было возбуждено дело об административном нарушении и назначен штраф — 500 рублей. Кроме того, мужчине необходимо устранить все нарушения.

Ранее URA.RU рассказывало, что прикамский бизнесмен планирует модернизировать производственные мощности Пермского свинокомплекса. На обновленном производстве будут разводить не только свиней, но и крупный рогатый скот.

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В селе Губаны Куединского городского округа (Пермский край) местный житель содержит свиней с нарушениями всевозможных ветеринарных правил. Это создает угрозу распространения африканской чумы свиней, что может привести к массовой гибели животных. Подробности сообщили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В июне к нам поступило обращение от жителей села Губаны о нарушении правил содержания свиней в личном подсобном хозяйстве. В ходе инспекционного визита было установлено, что гражданин содержит пять голов свиней, находящихся на свободном выгуле, не под навесами, исключающими контакт свиней с другими животными, включая птиц. Навоз не убирается, не складируется на площадке для биотермического обеззараживания», — сообщили в надзорном органе. Кроме того, эти свиньи не учтены и не идентифицированы. Документов о вакцинации нет, как и плана по диагностике и выявлению инфекционных заболеваний. Выявленные факты свидетельствуют о нарушении ветеринарных правил. Такое содержание свиней может привести к заражению других животных. В отношении жителя было возбуждено дело об административном нарушении и назначен штраф — 500 рублей. Кроме того, мужчине необходимо устранить все нарушения. Ранее URA.RU рассказывало, что прикамский бизнесмен планирует модернизировать производственные мощности Пермского свинокомплекса. На обновленном производстве будут разводить не только свиней, но и крупный рогатый скот.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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