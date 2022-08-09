В Челябинской области четырех силовиков обвиняют в избиении людей

09 августа 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Следствие считает, что обвиняемые били тех, кого считали преступниками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех оперативников уголовного розыска ОМВД по Кусинскому району, обвиняемых в избиении и унижении четырех человек, которых проверяли на причастность к преступлениям, а также в нарушении тайны переписки одного из них. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. По версии следствия, оперативники силой пытались выбить из четырех человек признания в преступлениях. Одного мужчину считали причастным к краже рельс с ЮУЖД. Он отказывался это признавать, тогда у него забрали и без решения суда осмотрели телефон, а потом звонили с него его родным, а самого били в отделе полиции ногами и пластиковой бутылкой с водой. Вторую женщину, продавца салона связи, заставили прийти в полицию и унижали ее, убеждая признаться в причастности к краже денег клиентки, чем довели до истерики, а также ударили по руке. Еще двоих человек задержали на трассе и побили, требуя признать причастность к незаконному обороту наркотиков, хотя наркотики при них не нашли. «По данным следствия, с марта по май 2021 года обвиняемые, находясь при исполнении должностных обязанностей, с целью ложного повышения служебных показателей, применили физическое и моральное насилие к четырем гражданам, которых проверяли на причастность к совершению различных преступлений. Всем предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. „а“ ч. 3 ст. 286 УК РФ), двоим дополнительно в нарушении тайны переписки с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 138 УК РФ)», — рассказал источник. Сами сотрудники вину не признали ни по одному из преступлений. В отношении троих из четверых потерпевших были обоснованные подозрения в причастности к краже рельсов и наркотикам соответственно. Но доказать этого не смогли. В пресс-службе СУ СКР области комментарий предоставят позднее, в ведомство направлен запрос. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что отделом собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области по всем фактам в ОМВД России по Кусинскому району проводилась служебная проверка. Сотрудники, подозреваемые в совершении в 2021 году противоправных деяний, были тогда же отстранены от выполнения служебных обязанностей. По результатам рассмотрения материалов дела в суде, будет приниматься решение об их дальнейшей судьбе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех оперативников уголовного розыска ОМВД по Кусинскому району, обвиняемых в избиении и унижении четырех человек, которых проверяли на причастность к преступлениям, а также в нарушении тайны переписки одного из них. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. По версии следствия, оперативники силой пытались выбить из четырех человек признания в преступлениях. Одного мужчину считали причастным к краже рельс с ЮУЖД. Он отказывался это признавать, тогда у него забрали и без решения суда осмотрели телефон, а потом звонили с него его родным, а самого били в отделе полиции ногами и пластиковой бутылкой с водой. Вторую женщину, продавца салона связи, заставили прийти в полицию и унижали ее, убеждая признаться в причастности к краже денег клиентки, чем довели до истерики, а также ударили по руке. Еще двоих человек задержали на трассе и побили, требуя признать причастность к незаконному обороту наркотиков, хотя наркотики при них не нашли. «По данным следствия, с марта по май 2021 года обвиняемые, находясь при исполнении должностных обязанностей, с целью ложного повышения служебных показателей, применили физическое и моральное насилие к четырем гражданам, которых проверяли на причастность к совершению различных преступлений. Всем предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. „а“ ч. 3 ст. 286 УК РФ), двоим дополнительно в нарушении тайны переписки с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 138 УК РФ)», — рассказал источник. Сами сотрудники вину не признали ни по одному из преступлений. В отношении троих из четверых потерпевших были обоснованные подозрения в причастности к краже рельсов и наркотикам соответственно. Но доказать этого не смогли. В пресс-службе СУ СКР области комментарий предоставят позднее, в ведомство направлен запрос. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что отделом собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области по всем фактам в ОМВД России по Кусинскому району проводилась служебная проверка. Сотрудники, подозреваемые в совершении в 2021 году противоправных деяний, были тогда же отстранены от выполнения служебных обязанностей. По результатам рассмотрения материалов дела в суде, будет приниматься решение об их дальнейшей судьбе.