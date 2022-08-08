08 августа 2022

Силовики ЯНАО рассказали, что будет с семьей инвалида после ЧП

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , снег, зима, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
В прокуратуре пояснили, как будет разбираться дело ребенка-инвалида Фото:

Органы опеки должны подать в суд на мать, которая толкнула дочь-инвалида под автобус, в течение семи дней. После чего суд решит, будут ли изымать из семьи ребенка и тридцатилетнюю племянницу-инвалида, которая находилось под опекой женщины, сообщили URA.RU в прокуратуре.

«Материалы должны подать в семидневный срок и суд решит, стоит изымать ребенка и племянницу или нет. <…> Обычно суд назначает экспертизу, но это в рамках гражданского дела. Мы, как надзирающий орган, будет там участвовать, потому что это обязательная категория дел, где мы должны присутствовать. В салехардском городском суде будет рассматриваться дело по несовершеннолетней девочке», — сообщили в надзорном ведомстве.

А вот дело племянницы рассмотрят в Лабытнанги. «[Ей] 30 лет, тоже с инвалидностью. Опека назначалась главой города Лабытнанги. Соответственно на той территории будут разбираться с этим вопросом», — пояснили в прокуратуре.

Ранее жительница Салехарда толкнула дочь-инвалида под автобус и не давала никому помочь ребенку после инцидента. После выяснилось, что женщина была абсолютно в трезвом состоянии, а с семьей ранее не было никаких проблем.

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Органы опеки должны подать в суд на мать, которая толкнула дочь-инвалида под автобус, в течение семи дней. После чего суд решит, будут ли изымать из семьи ребенка и тридцатилетнюю племянницу-инвалида, которая находилось под опекой женщины, сообщили URA.RU в прокуратуре. «Материалы должны подать в семидневный срок и суд решит, стоит изымать ребенка и племянницу или нет. <…> Обычно суд назначает экспертизу, но это в рамках гражданского дела. Мы, как надзирающий орган, будет там участвовать, потому что это обязательная категория дел, где мы должны присутствовать. В салехардском городском суде будет рассматриваться дело по несовершеннолетней девочке», — сообщили в надзорном ведомстве. А вот дело племянницы рассмотрят в Лабытнанги. «[Ей] 30 лет, тоже с инвалидностью. Опека назначалась главой города Лабытнанги. Соответственно на той территории будут разбираться с этим вопросом», — пояснили в прокуратуре. Ранее жительница Салехарда толкнула дочь-инвалида под автобус и не давала никому помочь ребенку после инцидента. После выяснилось, что женщина была абсолютно в трезвом состоянии, а с семьей ранее не было никаких проблем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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