Силовики ЯНАО рассказали, что будет с семьей инвалида после ЧП

09 августа 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

В прокуратуре пояснили, как будет разбираться дело ребенка-инвалида Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Органы опеки должны подать в суд на мать, которая толкнула дочь-инвалида под автобус, в течение семи дней. После чего суд решит, будут ли изымать из семьи ребенка и тридцатилетнюю племянницу-инвалида, которая находилось под опекой женщины, сообщили URA.RU в прокуратуре. «Материалы должны подать в семидневный срок и суд решит, стоит изымать ребенка и племянницу или нет. <…> Обычно суд назначает экспертизу, но это в рамках гражданского дела. Мы, как надзирающий орган, будет там участвовать, потому что это обязательная категория дел, где мы должны присутствовать. В салехардском городском суде будет рассматриваться дело по несовершеннолетней девочке», — сообщили в надзорном ведомстве. А вот дело племянницы рассмотрят в Лабытнанги. «[Ей] 30 лет, тоже с инвалидностью. Опека назначалась главой города Лабытнанги. Соответственно на той территории будут разбираться с этим вопросом», — пояснили в прокуратуре. Ранее жительница Салехарда толкнула дочь-инвалида под автобус и не давала никому помочь ребенку после инцидента. После выяснилось, что женщина была абсолютно в трезвом состоянии, а с семьей ранее не было никаких проблем.

Органы опеки должны подать в суд на мать, которая толкнула дочь-инвалида под автобус, в течение семи дней. После чего суд решит, будут ли изымать из семьи ребенка и тридцатилетнюю племянницу-инвалида, которая находилось под опекой женщины, сообщили URA.RU в прокуратуре. «Материалы должны подать в семидневный срок и суд решит, стоит изымать ребенка и племянницу или нет. <…> Обычно суд назначает экспертизу, но это в рамках гражданского дела. Мы, как надзирающий орган, будет там участвовать, потому что это обязательная категория дел, где мы должны присутствовать. В салехардском городском суде будет рассматриваться дело по несовершеннолетней девочке», — сообщили в надзорном ведомстве. А вот дело племянницы рассмотрят в Лабытнанги. «[Ей] 30 лет, тоже с инвалидностью. Опека назначалась главой города Лабытнанги. Соответственно на той территории будут разбираться с этим вопросом», — пояснили в прокуратуре. Ранее жительница Салехарда толкнула дочь-инвалида под автобус и не давала никому помочь ребенку после инцидента. После выяснилось, что женщина была абсолютно в трезвом состоянии, а с семьей ранее не было никаких проблем.