США вступились за Тайвань и начали борьбу с Китаем

10 августа 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

США проведут корабли через Тайваньский пролив, игнорируя заявления Китая о том, что он контролирует весь водный путь Фото: miliman/pickupimage.com Вашингтон в ответ на учения Китая пообещал продолжить плавание военных кораблей через Тайваньский пролив, а также провести воздушные операции, игнорируя заявление КНР. Об этом сообщает The New York Times. «Администрация Байдена обещает продолжить плавание военных кораблей через Тайваньский пролив и проводить воздушные операции в регионе в ответ на военные учения Китая, которые, по словам официальных лиц США, превращаются в долгосрочную стратегию усиления военного давления на остров», — сообщают журналисты The New York Times. Авторы статьи отмечают, что, по словам официальных лиц, в течение нескольких недель ВМС США планируют провести корабли через Тайваньский пролив, несмотря на недавнее заявление Китая о том, что он контролирует весь водный путь. При этом в США заявили, что не будут отправлять авианосец «Рональд Рейган», потому что это будет слишком провокационно. Ранее армия КНР направила к Тайваню 10 военных кораблей, а также 45 самолетов, 16 из которых пересекли так называемую «срединную линию» в проливе, сообщает «Национальная служба новостей». Народно-освободительная армия Китая продолжила осуществлять военно-морские и воздушные операции в районе Тайваньского пролива, об этом заявила пресс-служба Минобороны Тайваня.

