В Европе царит мрачная атмосфера после смены политики Трампа по Украине

США больше не готовы оказывать прежнюю поддержку Украине, и это осознание стало доминирующим на прошедшей встрече западных стран в Гааге, посвященной помощи Киеву. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, отмечая мрачную атмосферу.
«Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на это не согласятся поддерживать Украину», — пишут авторы материала по итогам встречи стран ЕС в Гааге. Как отмечается в публикации, атмосфера мероприятия была мрачной: участники обсуждали, как обеспечить дальнейшую поддержку Киева в условиях сокращения американских поставок вооружения и финансовой помощи.
По информации The Telegraph, европейские страны вынуждены искать новые способы поддержки Киева и обсуждать дополнительные меры, чтобы восполнить дефицит, образовавшийся из-за уменьшения участия США. В разговоре с изданием собеседники уточнили, что европейские лидеры понимают необходимость большей самостоятельности по вопросу поддержки Украины.
В последнее время президент США Дональд Трамп заинтересован в перезагрузке отношений с Россией даже больше, чем в прекращении боевых действий на Украине. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным. Накануне председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин также отметил, что после избрания Дональда Трампа президентом США Европа оказалась в затруднительном положении.
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